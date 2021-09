4 Buku Rekomendasi Bill Gates untuk Memahami Perubahan Iklim

TEMPO.CO, Jakarta - Bill Gates seorang kutu buku. Ia selalu memperbarui bacaannya dan rajin membagikan buku-buku rekomendasi yang sebaiknya dibaca khalayak umum. Gates bahkan menjadi jaminan bagi buku bermutu dan bestseller.

Buku yang dibaca oleh Bill Gates memiliki topik yang beragam, salah satunya mengenai perubahan iklim yang menjadi kekhawatiran dunia. Berikut beberapa rekomendasi buku bacaan Bill Gates mengenai perubahan iklim :

1. Under a White Sky: The Nature of the Future



Buku ini direkomendasikan oleh Bill Gates ini termasuk dalam salah satu rekomendasi bacaan untuk dibaca saat musim panas di Amerika Serikat. Karya Elizabeth Kolbert ini menyajikan berbagai isu lingkungan seperti penyelamatan terumbu karang, Geoengineering yang dapat merubah sementara kondisi atmosfer atau lautan untuk kontrol suhu bumi, dan gene editing. Karya lain Kolbert juga banyak membahas mengenai lingkungan dan perubahan iklim seperti Field Notes from a Catastrophe: Man, Nature, and Climate Change dan The Sixth Extinction.

2. Beyond Smoke and Mirrors: Climate Change and Energy in the 21st Century

Buku ini merupakan karya Burton Richter yang membahas mengenai gambaran singkat tentang pengetahuan dan ketidakpastian dalam perubahan iklim bahkan ilmu yang mempelajari perubahan iklim itu sendiri. Dalam buku ini juga membahas mengenai pola permintaan dan pasokan energi yang ada saat ini dan energi alternatif yang tersedia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Richter merupakan ilmuwan yang banyak berkecimpung mengenai perubahan iklim dan energi yang juga seorang pemenang Nobel.

3. Energy Myths and Realities: Bringing Science to the Energy Policy Debate

Karya Vaclav Smil ini direkomendasikan oleh Bill Gates untuk orang-orang yang bekerja pada sektor energi. Menurut Gates dalam buku ini Smil dapat membuktikan bahwa inovasi yang luar biasa perubahan tidak terjadi dalam waktu dekat, bahkan untuk inovasi energi dampaknya baru dapat dirasakan setelah 20 tahun. Buku ini diharapkan pendiri Microsoft tersebut dapat menjadi penguat semangat orang-orang dibalik inovator energi.

4. Sustainable Energy - without the hot air

Buku milik David MacKay ini menjabarkan mengenai cara dalam mengatasi krisis energi berkelanjutan melalui analisis “angka” dan menyusun rencana perubahan dalam skala kecil maupun internasional. Secara garis besar dalam buku rekomendasi Bill Gates ini menjawab pertanyaan mengenai energi nuklir dan potensi bahan bakar fosil berkelanjutan, serta energi terbarukan lain. Seperti yang kita tahu bahan bakar fosil memiliki emisi gas yang dapat mempercepat perubahan iklim.

TATA FERLIANA

