Pembaruan Google Maps: Pantau Api Kebakaran Hutan, Cari Alamat tak Resmi

TEMPO.CO, Jakarta - Google Maps menghadirkan fitur baru yang dimulai untuk penggunanya di Amerika Serikat, menyesuaikan dengan situasi yang ada di negara itu: memetakan hot spot kebakaran lahan dan hutan. “Bintik-bintik merah dan pin pada maps akan menunjukkan di mana api berada dan seberapa jauh telah menyebar,” ujar Google, seperti dikutip dari The Verge, Rabu, 29 September 2021.

Dengan mengetuk setiap titik itu, pengguna dapat melihat lebih banyak informasi, seperti berapa hektare yang telah terbakar, berapa persentase api yang dipadamkan, dan tautan ke sumber daya darurat lokal. Peta dijanjikan diperbarui setiap jam, dan menggunakan data yang dikumpulkan satelit yang kemudian diproses oleh platform analisis geospasial Google, Earth Engine.

Teknologi itu dibangun di atas fitur yang diujicobakan Google di California, Amerika Serikat, pada 2019, dan diperluas ke seluruh kawasan di negara itu pada 2020. Percontohan itu memungkinkan orang-orang di Amerika untuk melihat batas-batas yang bergeser dari kebakaran hutan terdekat dari posisinya.

Pembaruan lain yang juga dilakukan di Google Maps adalah yang terkait pencarian alamat tak dikenal atau alamat tak resmi. Persoalan ini selalu layanan paket dan layanan darurat seperti ambulans untuk menjangkau banyak orang yang tinggal di daerah pedesaan atau pinggiran kota.

Fitur pembaruan yang satu ini dinamakan Address Maker untuk memudahkan pemerintah dan LSM membuat peta mereka sendiri untuk mengisi bagian yang kosong. Address Maker adalah perluasan dari Kode Plus Google yang sudah ada, yang memungkinkan orang berbagi lokasi mereka menggunakan kode enam digit sebagai pengganti alamat.

Mobil Honda HR-V yang diduga milik petugas Google Maps terperosok ke sawah di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang.

Masalahnya, meskipun Kode Plus mampu memunculkan tempat tanpa alamat resmi di Google Maps, tapi tidak dengan rute untuk mencapainya. Address Maker bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pejabat dan advokat lokal untuk menetapkan Kode Plus ke lokasi dan memetakan jalan yang sebelumnya belum dipetakan untuk seluruh komunitas. “Ini menggunakan algoritme sumber terbuka, dan Kode Plus dapat diakses secara offline.”

THE VERGE | GOOGLE

Baca juga:

Studi Terbaru Merokok dan Risiko Covid-19 Gunakan Data Observasi dan Genetika, Hasilnya?