TATP, The Mother of Satan yang Disembunyikan Teroris di Gunung Ciremai

TEMPO.CO, Jakarta - Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Antiteror Polri menemukan bahan peledak jenis TATP (Triacetone Triperoxide) yang disembunyikan Imam Mulyani, seorang narapidana terorisme, yang ditangkap pada 2017 lalu, di sekitar kawasan Gunung Ciremai, Jawa Barat. Jumlah yang polisi temukan sebanyak 35 kilogram.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Ahmad Ramadhan mengatakan bahan peledak ditemukan pada ketinggian 1.450 meter di atas permukaan laut di seputaran Blok Cipater, Desa Bantar Agung, Sindanwangi, Majalengka, Jawa Barat. “Ditemukan sejumlah TATP dalam beberapa wadah terpisah, sesuai dengan pengakuan Imam Mulyana," kata Ramadhan dalam keterangan tertulis, Senin, 4 Oktober 2021.

Bahan peledak yang juga dikenal dengan The Mother of Satan ini merupakan bom kimia yang sangat berbahaya dan memiliki daya ledak tinggi atau high explosive. Daya ledak ini diukur oleh Velocity of Detonate (VoD). Kategori bahan peledak ini memiliki VoD di atas 3000 m/s.

TATP menjadi salah satu bahan peledak yang sangat rapuh yang ditemukan oleh seorang ahli kimia asal Jerman di abad ke-19. Bahan peledak ini bisa meledak dengan mudah dengan sundutan rokok, korek api, atau segala sesuatu dengan suhu panas yang tinggi.

Ledakan yang disebabkan oleh TATP mencapai radius 300 meter. Bahan peledak ini biasanya digunakan untuk menghancurkan orang lain atau menghancurkan diri sendiri sebagai bom bunuh diri karena cukup mudah untuk dirakit.

Mengutip dari laman Director of National Intelligence, beberapa karakteristik TATP yaitu:

Sensitivitas TATP sangat berbahaya, dan bahkan 1 gram bahan peledak ini dapat menyebabkan cedera dan kerusakan jika diledakkan. Seperti bahan kimia lainnya, TATP dapat menjadi lebih sensitif berdasarkan usianya, terutama jika disimpan dengan tidak benar. TATP umumnya berbau buah-buahan, seperti aseton tetapi lebih lembut. Namun TATP bisa juga berbau seperti cuka. TATP yang disimpan dalam wadah tertutup akan menguap dan

mengkristal di seluruh wadah. TATP dapat membuat wadah kaca tertutup tampak buram

WINDA OKTAVIA

