10 Binatang Endemik Indonesia yang Terancam Punah

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia memiliki beragam binatang endemik. Setidaknya ada sebanyak 612 binatang endemik asal Indonesia yang terbagi ke dalam kelompok mamalia, burung, reptil, dan amfibi. Berbagai binatang endemik Indonesia mengalami kelangkaan dan terancam punah.

Istilah binatang endemik berasal dari gabungan binatang dan endemik. Binatang adalah satwa, fauna atau hewan; sementara endemik berasal dari kata endemisme. Endemisme sendiri berarti gejala yang dialami organisme pada suatu lokasi geografi tertentu.

Dikutip dari laman Rimba Kita, binatang endemik berarti hewan yang mendiami suatu wilayah tertentu dan menjadi ciri khas hewan tersebut karena tidak mendiami daerah lain.

Klasifikasi tingkat keterancaman kepunahan dari suatu spesies dikategorikan melalui status konservasi. Status konservasi digunakan baik pada hewan maupun tumbuhan. Status konservasi dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah atau lembaga khusus terkait lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Salah satu lembaga yang mengeluarkan status konservasi adalah International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). IUCN terdiri dari pemerintahan berbagai negara serta organisasi sipil masyarakat. Klasifikasi spesies makhluk hidup yang terancam dikategorikan ke dalam IUCN Red List.

IUCN Red List membagi status konservasi ke dalam sembilan kategori, yaitu:

Extinct (Punah) Extinct in the Wild (Punah di alam liar) Critically Endangered (Kritis) Endangered (Terancam) Vulnerable (Rentan) Near Threatened (Hampir Terancam) Least Concern (Risiko Rendah) Data Deficient (Informasi Kurang) Not Evaluated (Belum Evaluasi)

Menurut laman IUCN Red List, ada sebanyak 136 spesies yang masuk dalam kategori Critically Endangered dan 215 spesies yang masuk dalam kategori Endangered. Sepuluh binatang endemik Indonesia yang terancam punah di antaranya adalah:

Orangutan Sumatera Burung beo Bali Kura-kura hutan Sulawesi Kanguru pohon mbaiso Elang Jawa Burung maleo Komodo Anoa gunung Kalong aru Kuskus Tutul Biak

DINA OKTAFERIA

Baca juga: Pemerintah Ingin Tingkatkan Populasi Hewan Paling Endemik