Setelah Epic, Pengembang Kecil Ini Tantang Apple Soal Pembayaran Aplikasi

TEMPO.CO, Jakarta - Penyelesaian yang ambigu antara pengembang game, Epic Games dan Apple, membuka celah atas permasalahan pembayaran aplikasi di iPhone. Dan sekarang, sebuah pengembang kecil bernama Paddle telah mengumumkan sistem pembayaran dalam aplikasinya sendiri yang akan mengambil potongan yang lebih kecil dari sistem di Apple.

“Potongannya hanya 5-10 persen, bukan 15-30 persen yang diklaim oleh Apple,” ujar Paddle kepada THE VERGE, Kamis, 7 Oktober 2021, sambil menambahkan bahwa langkah yang dilakukan adalah cara mengatasi biaya komisi yang memunculkan perlawanan dari Epic Games, dan kemungkinan akan menjadi awal pertarungan baru bagi pengembang.

Sistem Paddle dirancang untuk memanfaatkan keputusan masalah yang mengharuskan Apple mengizinkan tautan pembayaran eksternal. Sebelum putusan versus Epic Games, aturan App Store telah melarang tautan eksternal yang mengarahkan pelanggan ke mekanisme pembelian, tapi hakim menemukan bahwa aturan itu melanggar undang-undang anti-pengarahan.

Sistem Paddle menawarkan tautan eksternal seperti itu, mengarahkan pengguna ke halaman luar tempat mereka dapat membayar sebelum kembali ke aplikasi. Ini jelas menambah gesekan pada prosesnya, tapi jauh dari solusi yang harus dilalui jika pengguna ingin melewati sistem IAP Apple.

Apple tidak menanggapi permintaan komentar mengenai apakah aplikasi yang menggunakan sistem Paddle akan diizinkan di App Store. Namun, salah satu nilai jual terbesar Paddle adalah biayanya—Apple terkenal mengambil potongan 30 persen (atau 15 persen jika menghasilkan kurang dari US$ 1 juta di App Store dalam setahun) untuk pembelian dalam aplikasi dari sebagian besar pengembang.

Paddle menawarkan potongan 10 persen untuk pembayaran kurang dari US$ 10 dan biaya 5 persen ditambah US$ 0,50 untuk pembayaran di atas US$ 10. Tidak sulit untuk melihat bagaimana beralih dari sistem pembayaran Apple akan menarik bagi beberapa pengembang.

Tes sebenarnya akan melihat bagaimana aplikasi yang menyertakan tarif pembayaran Paddle selama Tinjauan Aplikasi. Jika Apple ingin menemukan pelanggaran aturannya di aplikasi yang menggunakan Paddle, kemungkinan besar akan terjadi.

Menurut Paddle, perusahaan sedang menunggu untuk melihat bagaimana rincian dari keputusan tersebut diterapkan. Dan mereka berencana meluncurkan layanan pembayaran dalam aplikasi pada 7 Desember. “Kami menyambut baik pandangan Apple tentang hal ini, untuk membawa lebih banyak kejelasan,” kata Paddle.

THE VERGE