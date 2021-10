Game Among Us Hadir di Xbox dan PlayStation Mulai 14 Desember

Among Us. microsoft.com

TEMPO.CO, Jakarta - Game deduksi sosial populer Among Us meledak tahun lalu di PC dan perangkat seluler, dan menjadi game seluler paling banyak diunduh. Kini game yang dirilis 2018 itu dipastikan hadir di konsol game Xbox dan PlayStation (PS) mulai 14 Desember 2021.

“Among Us akan tersedia untuk dimainkan di konsol Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, dan PS5, serta Xbox Game Pass pada 14 Desember,” bunyi pengumuman dari pengembang game InnerSloth, Kamis, 21 Oktober 2021.

Pengumuman ini muncul beberapa bulan setelah Sony mengkonfirmasi Among Us akan hadir di konsol PS tahun ini. Sama seperti di platform lain, Among Us akan mendukung crossplay dan multiplayer online di ponsel, PC, dan sekarang konsol.

Satu-satunya perbedaan antara kedua versi konsol ini adalah pemain PS akan mendapatkan akses ke kosmetik eksklusif bertema Ratchet & Clank. Ada kulit dan topi untuk membuat karakter pemain terlihat seperti Ratchet, dan hewan peliharaan yang terlihat seperti Clank.

Innersloth secara bertahap telah meningkatkan permainan selama setahun terakhir, mengungkapkan rencana untuk menambahkan mode petak umpet, kosmetik pelindung, dan peta kelima awal tahun ini. Edisi fisik dari game ini juga akan tiba di Eropa pada 14 Desember, dengan rilis di Amerika pada Januari tahun depan.

Saat ini, Among Us sudah tersedia di Google Play Store, iOS App Store, Steam, itch.io, Switch, Epic Games Store, dan Windows Store.

