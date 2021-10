Jangan Salah Sebut, Ini Perbedaan Antara Kura-Kura dan Penyu

Seekor kura-kura terrapin punggung berlian dengan dua kepala yang disebut bicephaly, dibawa ke Pusat Margasatwa Birdsey Cape di Barnstaple, Massachusetts, AS 10 Oktober 2021. Kura-kura siam dengan dua kepala dan satu tubuh telah menetas di pusat margasatwa Massachusetts. New England Wildlife Centers/Handout via REUTERS.