Cara Melacak HP yang Hilang dengan Aplikasi Find My Device

TEMPO.CO, Jakarta - Untuk melacak handphone atau HP yang hilang, pengguna tidak perlu lagi menyambangi kantor polisi untuk melcaknya. Saat ini nomor HP sudah bisa digunakan untuk melacak HP yang hilang. Bisa dilihat bahwa saat ini nomor HP tak hanya sekadar sebagai nomor yang digunakan untuk menelpon saja.

Melacak HP yang hilang menggunakan nomor HP, setidaknya terdapat berbagai cara yang memudahkan pengguna dalam menggunakannya. Namun kemudahan ini digunakan berdasarkan kemampuan setiap pengguna.

Salah satu cara yang banyak digunakan dengan menggunakan aplikasi Find My Device. Find My Device merupakan salah satu aplikasi yang dapat diunggah melalui kanal Play Store ataupun Apple Store. Find My Device merupakan aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak Google. Aplikasi ini sengaja di desain untuk melacak HP yang hilang menggunakan nomor HP.

Langkah yang dilakukan dapat mendownload aplikasi tersebut. Setelah aplikasi berhasil diunduh, segera melakukan registrasi. Pengguna dapat memilih layanan Sign In As A Guest dan lakukan registrasi menggunakan akun Google Mail (Gmail). Pengguna akan disajikan dengan tautan perizinan dan segera menekan tombol allow untuk mengakses beberapa sistem di dalam HP dan memudahkan pengguna melacak HP.

Setelah cara tersebut dilakukan Google akan menampilkan posisi HP pengguna yang hilang. Selain itu, Google akan memberikan 3 opsi untuk mengamankan perangkat HP. Adapun opsi tersebut yaitu, Play Sound, Lock, dan Erase.

Opsi Play Sound yakni fitur yang melakukan dering otomatis ketika ponsel seseorang hilang. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian orang lain dan lebih mudah diamankan. Fitur Lock memungkinkan pengguna untuk mengunci perangkat yang hilang sehingga tidak bisa diakses oleh orang lain. Sedangkan fitur Erase merupakan opsi untuk menghapus seluruh data ponsel secara otomatis. Hal ini bertujuan data pribadi tidak dibocorkan orang lain.

Setelah ditawarkan opsi tersebut pengguna dapat memilihnya dengan menekan ikon masing-masing fitur tersebut. Setelah mengetahui keberadaan HP, pengguna dapat melacak dan menghampiri lokasi di mana HP tersebut berada.

GERIN RIO PRANATA

