Eks Karyawan Samsung Bocorkan Desain dan Spesifikasi Galaxy S22

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah laporan dari seseorang yang mengaku mantan karyawan Samsung dengan nama samaran Super Roader, membocorkan informasi spesifikasi dari ponsel baru seri Galaxy S22. Smartphone tersebut dikabarkan akan dirilis pada awal tahun depan, dan digadang-gadang menjadi andalan baru bagi merek itu.

Menurut Super Roader, ponsel itu akan hadir dengan tiga model, Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus, serta Galaxy S22 Ultra yang memiliki desain yang berbeda, khususnya di bagian kamera. Informasi itu mengacu pada render atau gambar 3D karya seniman digital Snoreyn.

Ada juga indikasi bahwa layar model baru akan sedikit lebih pendek, tapi lebih lebar dari pendahulunya, masing-masing Galaxy S21 dan Galaxy S21 Plus. Baik Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus kemungkinan akan mempertahankan tampilan full HD dan refresh rate 120Hz.

Saat ini, laporan dari WinFuture, mengklaim bahwa Samsung telah memulai produksi massal komponen dari tiga model yang akan datang—Galaxy S22 (SM-S901), Galaxy S22 Plus (SM-S906), dan Galaxy S22 Ultra (SM-S908). Lebih lanjut ditambahkan bahwa proses itu, yang dimulai sekitar minggu lalu, saat ini terbatas pada sejumlah kecil bagian, seperti kabel fleksibel, dan fokus pada varian Amerika Serikat.

Adapun mengenai tanggal peluncuran, tidak ada konfirmasi tentang hal itu. Beberapa laporan menunjukkan bahwa perangkat akan resmi pada akhir Januari 2022 sementara laporan lain yang mengindikasikan peluncuran sekitar Februari.

Soal spesifikasi, Galaxy S22 Ultra dikabarkan akan mengusung layar AMOLED QHD+ LTPO berukuran 6,8 inci dengan refresh rate 120HZ. Ponsel ini akan ditenagai oleh chip Qualcomm Snapdragon 898 atau Exynos 2200 tergantung pada wilayahnya. Modul kameranya akan mencakup sensor utama 108 MP, ultra-wide 12 MP, telefoto 10 MP dengan zoom optik 3x, dan lensa zoom periskop 10 MP dengan zoom optik 10x.

Smartphone ini juga dikatakan memiliki slot khusus untuk menyimpan stylus S Pen. Di perangkat lunak, semua model dalam jajaran akan hadir dengan One UI 4.0 berbasis Android 12. S22, S22 Plus, dan S22 Ultra kemungkinan akan memiliki baterai masing-masing 3.700 mAh, 4.500 mAh, dan 5.000 mAh. Model Ultra mendukung pengisian cepat 45W, sedang S22 dan S22 Plus mendukung pengisian cepat 25W.

