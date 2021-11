Perbedaan Status Online dan Last Seen pada WhatsApp

TEMPO.CO, Jakarta - Saat seseorang sedang menggunakan WhatsApp akan menemukan status tertulis "online" atau "last seen" yang terdapat pada bagian bawah daftar nama kontak.

Menurut keterangan di faq.whatsapp.com, status "online" pada whatsapp menunjukkan bahwa pengguna sedang aktif terhubung ke internet. Artinya WhatsApp benar-benar sedang dalam keadaan berjalan dan tampil di layar ponsel pintar.

Status online ini tidak bisa dimatikan, kecuali dengan memutus sambungan internet pada device yang digunakan.

Sedangkan fitur last seen merupakan notifikasi waktu yang menunjukkan kapan terakhir pengguna aktif mengakses aplikasi WhatsApp.

Status last seen bisa disembunyikan dengan mudah, yaitu dengan cara:

1. Buka aplikasi WhatsApp

2. Buka layar menu lewat ikon tiga titik vertikal di sisi kanan atas layar

3. Klik settings

4. Pilih opsi account kemudian tekan privasi

5. Pilih kontak yang bisa melihat status last seen.

Baca: 3 Manfaat Tidak Terlihat Online di Aplikasi WhatsApp

PRIMANDA ANDI AKBAR | EK