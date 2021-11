Daftar Pelajar Penemu dari Indonesia yang Boyong 11 Medali dari IEYI 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Pelajar Indonesia berhasil meraih empat medali emas, lima medali perak dan dua medali perunggu dalam ajang International Exhibition for Young Inventors (IEYI) 2021. Pengumuman pemenang IEYI secara resmi disampaikan dalam jaringan pada 1 November 2021.

"Keberhasilan para delegasi ini merupakan indikator peningkatan kualitas meneliti di kalangan remaja," kata Deputi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Edy Giri Rachman Putra dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis 4 November 2021.

Pelajar Indonesia yang dikirim ke ajang IEYI 2021 adalah mereka yang menjadi pemenang dalam National Young Inventor Award (NYIA) ke-12, yang diselenggarakan pada 2020. Sebelum diberangkatkan, Edy mengungkapkan, para pelajar itu mendapatkan bimbingan dan arahan tentang kompetisi tersebut, sehingga diharapkan memberi kepercayaan diri.

"Faktor kebaruan juga menjadi poin sangat penting dalam penilaian karya peserta," kata Edy menambahkan. Berikut ini daftar penemuan atau invensi dan perolehan medali para pelajar Indonesia di ajang IEYI 2021,

Medali Emas atau Golden Award

- Scrambel Grain Robot (SCRAINBOT), inventor Salsabila Dinis Oktavista dan Meylani Putri Eka Wardani dari SMA One Jetis Ponorogo.

- Smart Sink Portable Filter (SWAPER) The Application of Rotating Water Cycle to Save the Use of Clean Water, inventor Ahmad Raihan Maulana dan Wildan Ramadan dari SMA AK Nusa Bangsa.

- Digital Vein Viewer (For Easily Detect Vein Using Image Processing), inventor Muhammad Abyan Ermansyah dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya.

- Detective Pen, inventor Ginaris Sekar Arum Pinasti dan Almas Fauziyah dari MAN 2 Kudus.

Medali Perak

- CLIMBCATION (Climbing Communication Device), inventor Muhammad Lutfi Usman dan Ratna Juwita Salensehe dari SMA Averos Sorong.

- M2CalTion-PTM (Magnetic Mixer Chemical Solution for Application Laboratory), inventor Muhammad Farhan Putra Pratama dan Robert dari SMA 1 Tarakan.

- Anti-Sleep Bracelet for Drivers, inventor Kinanti Wening Asih dan Ghixandra Julyaneu Irawadi dari SMA 3 Bandung.

- Muslim Prayer Guide Wireless Devices, inventor Salsabila Gracia Anastasia dan Ramadena Paturahman dari SMA Averos.

- SADFOREST (Smart AlAlert Detect for Deforestation), inventor Mukhammad Sholikhuddin dan Nabil Nasruddin Al Muttawakkil dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo.

Dua pelajar dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, pemenang peringkat pertama National Young Inventor Award 2020. Dok LIPI

Medali Perunggu

- S-Gyice 4th Generation: Sound Energy Harvester Device Based on Piezoelectric to Optimize the Potency of Micro Energy Source, inventor Thoriq Ahmad Izzuddin dari MTsN 1 Malang.

- NAPODIC (Non-Pollutant Disinfectant),inventor Annisa Muizaningtyas Rosyidahlia dan Salma Rofidatul Jannah, pelajar dari SMA Trensains Muhammadiyah Sragen.

