Bocoran Samsung Galaxy S22: Tanggal Peluncuran dan Spesifikasi

TEMPO.CO, Jakarta - Pembocor rahasia Twitter Jon Prosser baru saja menyebarkan beberapa tanggal penting yang bocor untuk seri Samsung Galaxy S22 mendatang. Dalam cuitannya di Twitter, Jumat, 5 November 2021, Prosser mengatakan bahwa pre-order untuk seri unggulan Samsung 2022 itu akan dimulai pada 8 Februari. Model-model baru itu diharapkan akan diluncurkan pada 18 Februari. Dia juga mengatakan bahwa Pixel Watch akan muncul pada kuartal pertama tahun 2022.

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, dan Galaxy S22 Ultra akan ditenagai oleh Snapdragon 898 4nm buatan Samsung di AS, Kanada, dan Cina. Di tempat lain, ketiganya akan dibekali chipset Exynos 2200. Chip Exynos menjadi SoC yang diunggulkan tahun ini karena akan menampilkan GPU bersumber AMD yang lebih unggul dibandingkan dengan GPU Adreno milik Qualcomm.

Galaxy S22 akan mengusung layar 6,06 inci, sedangkan Galaxy S22 Plus mengusung layar 6,55 inci, dan layar melengkung 6,81 akan menghiasi Galaxy S22 Ultra. Ketiga layar akan menggunakan panel AMOLED dengan backplane LTPO. Galaxy S22 Ultra memungkinkan kecepatan refresh 120Hz turun ke 10Hz (pada S22 Ultra, 48Hz pada dua model lainnya) tergantung pada kontennya.

Game, pengguliran, dan transisi tertentu akan berjalan mulus dengan sebanyak 120 pembaruan per detik. Email, teks, dan konten lain yang tidak akan mendapat manfaat dari kecepatan refresh yang lebih cepat akan bekerja dengan pembaruan layar hanya 10 kali per detik ( pada Galaxy S22 Ultra) dan 48 kali per detik pada Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus.

Sedangkan untuk susunan kamera belakang, Galaxy S22 dan Galaxy S22 Plus akan menampilkan kamera utama 50MP, ultra lebar 12MP, dan telefoto 10MP. Galaxy S22 Ultra akan dilengkapi dengan kamera utama 108MP, ultra lebar 12MP, telefoto 10MP, dan periskop 10MP. Galaxy SS Ultra dilaporkan akan memberikan foto 108MP di siang hari meskipun diharapkan menggunakan binning piksel 9:1 secara default untuk menghasilkan gambar 12MP.

Galaxy S22 akan menampilkan baterai 3700mAh, dan baterai 4500mAh akan memberi daya pada Galaxy S22 Plus. Galaxy S22 Ultra akan memiliki baterai terbesar di 5000mAh dan serta kaca belakang, sementara dua model lainnya diharapkan memiliki panel belakang plastik.

Berbicara tentang Galaxy S22 Ultra, gambar mengungkapkan bahwa versi raksasa dari flagship Galaxy 2022 akan menampilkan "silo" untuk S Pen dengan bukaan di bagian bawah handset. Memiliki S Pen yang dapat digunakan bersama dengan Galaxy S22 Ultra jelas membuat Galaxy Note tidak akan kembali lagi setelah absen tahun lalu.

PHONE ARENA

Baca:

Eks Karyawan Samsung Bocorkan Desain dan Spesifikasi Galaxy S22

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.