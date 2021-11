Huawei Watch GT 3 Hadir di Indonesia, Cek Fitur dan Harganya

TEMPO.CO, Jakarta - Huawei Consumer Business Group (CBG) Indonesia merilis smartwatch baru, Huawei Watch GT 3, dengan dua ukuran: 46 dan 42 mm. Jam tangan pintar itu hadir dengan sistem operasi baru garapan Huawei, HarmonyOS.

Patrick Ru, Country Head Huawei CBG Indonesia, menyatakan melihat banyak persepsi atau alasan orang Indonesia tertarik dengan smartwatch. “Kami ingin menjawab itu dengan menghadirkan Huawei Watch GT 3,” ujar dia dalam acara virtual, Senin, 8 November 2021.

Huawei Watch GT 3 hadir dengan desain yang tidak hanya mengacu pada pendekatan sporty, tapi juga klasik. Pengguna bisa mencocokkan smartwatch ini dengan pakaian mereka atau mengganti tali (strap) untuk menciptakan tampilan baru.

Desain model 46 mm terlihat futuristik, membuat jam tangan ini memiliki kesan premium dan modern. Tanpa strap, model ini memiliki bobot 42,6 gram dengan tebal keseluruhan 11 mm. Sementara model 42 mm memiliki berat 35 gram dengan tebal keseluruhan 10,2 mm.

Keduanya disebut menghadirkan pengalaman pemakaian yang lebih ringan dan lebih ergonomis bagi konsumen. “Melalui Huawei Watch GT 3, kami ingin menghadirkan jam tangan mewah serbaguna yang khusus dikembangkan tim peneliti dan pengembang untuk membuat inovasi baru,” tutur Patrick.

Huawei Watch GT 3 juga hadir dengan rotating crown dengan umpan balik taktil, yang menawarkan tingkat presisi yang tinggi saat digerakkan jari. Desain papan catur baru pada tampilan jam juga dapat dipindahkan dan diperbesar secara bebas, sehingga bisa beroperasi dengan cara yang lebih nyaman.

Training Director of Huawei CBG Indonesia, Edy Supartono, menjelaskan, Always on display Dials (AODs) akan tetap terjaga selama penggunaan sehari-hari. “Serta tampilan jam khusus memungkinkan data olahraga dan aplikasi mudah diakses hanya dengan mengangkat pergelangan tangan,” katanya.

Menurut Edy, Huawei Watch GT 3, didukung HarmonyOS, yang memperluas fitur AppGallery, termasuk perjalanan cerdas dan keseharian yang terdistribusi cerdas. Dia menambahkan bahwa GT 3 juga mendukung konektivitas independen yang memastikan jam terhubung ke perangkat HarmonyOS lain untuk pengalaman yang nyaman dan cerdas.

Jumlah aplikasi pihak ketiga pada Huawei Watch GT 3 meningkat, mencakup kehidupan sehari-hari, perjalanan, game, hiburan, pekerjaan, kebugaran, dan kesehatan. “Sehingga mampu melengkapi semua aspek skenario sehari-hari,” ujar Edy.

Huawei Watch GT 3 sudah tersedia untuk pre-order mulai hari ini juga hingga 26 November mendatang, baik secara online maupun offline. Untuk model 46 mm Classic Edition dengan strap kulit coklat dibanderol seharga Rp 3,499 juta, dan model Active Edition dengan strap fluoroelastomer hitam seharga Rp 3,399 juta.

Sedang model 42 mm Elegant Edition dengan strap kulit putih dibanderol Rp 3,499 juta, dan strap fluoroelastomer hitam Active Edition seharga Rp 3,399 juta.

Baca juga:

Huawei Rilis Smartwatch buat Anak, Gambar Samsung Galaxy Watch Baru Bocor