Perusahaan Induk Google Bernilai Rp 28.515 Triliun, 2 Kali Lipat Nilai 2020

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan induk dari Google, Alphabet, dilaporkan sempat mencapai kapitalisasi pasar senilai US$ 2 triliun atau Rp 28.515 triliun tahun ini. Kapitalisasi pasar raksasa teknologi itu saat ini berada pada US$ 1,98 triliun, tapi sempat merangkak di atas US$ 2 triliun, pada Senin, 8 November, kemudian ditutup dengan harga US$ 2.987 (Rp 42,6 juta) per saham.

“Kapitalisasi pasar Alphabet hampir dua kali lipat nilai US$ 1 triliun sejak Januari 2020,” tertulis dalam laporan yang dikutip The Verge, Senin, 8 November 2021.

Pada kuartal ketiga tahun 2021, Alphabet memiliki rekor kuartal dengan menghasilkan US$ 65,1 miliar (Rp 928,2 triliun) yang lumayan. Perusahaan melaporkan bahwa pendapatannya melonjak sebesar 41 persen, sementara keuntungannya melonjak hampir 69 persen.

Google Search mengalami sedikit peningkatan laba, naik menjadi US$ 37,9 miliar (Rp 540,3 triliun) dari US$ 35,8 miliar (Rp 510,4 triliun) pada kuartal sebelumnya. YouTube, perusahaan Alphabet lainnya, memperoleh US$ 7,2 miliar (Rp 102,6 triliun) pada kuartal terakhir.

Selama pandemi Covid-19, perusahaan besar teknologi telah berkembang pesat. Dan ketika perusahaan di seluruh dunia beralih dari tempat kerja tatap muka ke lingkungan kerja berbasis cloud jarak jauh, Google mendapat manfaat dalam bentuk langganan penyimpanan cloud dan iklan digital.

Alphabet hampir bergabung dengan Apple dan Microsoft sebagai salah satu dari tiga perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang merupakan bagian dari klub eksklusif senilai US$ 2 triliun. Apple mencapai sasaran pada bulan April tahun lalu, sementara Microsoft mencapainya pada Juni lalu. Amazon hampir bergabung dengan klub senilai US$ 2 triliun, tapi penilaian US$ 1,7 triliun saat ini masih kurang.

THE VERGE

Baca:

Bug Bikin Google Pixel 6 dan 6 Pro Menelepon Sendiri ke Daftar Nomor Kontak?



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.