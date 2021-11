Kelelawar Ekor Panjang, Pemenang Bird of The Year Selandia Baru 2021

TEMPO.CO, Auckland -Bird of The Year merupakan sebuah kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Forest & Bird di Selandia Baru dan pemenang tahun ini Kelelawar ekor panjang.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pemenang di tahun ini merupakan seekor Kelelawar ekor panjang. Bukan burung.

Mengutip dari laman CNN, kompetisi ini hadir bertujuan untuk menyoroti penderitaan spesies burung yang terancam punah di Selandia Baru. Namun, bukan seekor burung, dalam kompetisi tahun ini dimenangkan oleh satu-satunya mamalia darat di Negeri Kiwi dengan mendapatkan 7031 suara.

Kelelawar ekor panjang atau biasa disebut Pekapeka-tou-roa, adalah salah satu dari 15 spesies Kelelawar dalam genus Chalinolobus.

Hewan ini dikenal dengan sebutan "kelelawar pied", "kelelawar berwatt" atau "kelelawar ekor panjang". Kelelawar ini adalah salah satu dari dua spesies kelelawar yang masih hidup di Selandia Baru.

Foto dokumentasi yang diabadikan pada 12 September 2018 ini memperlihatkan burung Kakapo bernama Sirocco yang dipamerkan di cagar alam Orokonui Ecosanctuary di Dunedin, Selandia Baru. Tahun ini, burung khas Selandia Baru yang sangat langka itu memenangkan penghargaan "Burung Selandia Baru Terbaik Tahun Ini" (New Zealand Bird of the Year) untuk kali kedua, pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya, demikian diumumkan organisasi Forest and Bird selaku penyelenggara acara di Dunedin pada Senin (16/11). Kompetisi tahunan ini digelar oleh organisasi konservasi independen tersebut untuk meningkatkan kesadaran tentang keberadaan burung liar. (Xinhua/Yang Liu)

Kelelawar ini berukuran kecil dan berwarna coklat. Beratnya 8–12 gram dengan ekor yang panjang. Hewan ini dapat terbang dengan kecepatan 60 kilometer per jam, dan memiliki jangkauan jelajah yang sangat luas.

Spesies ini pertama kali mendapat perlindungan hukum di bawah Undang-Undang Satwa Liar Selandia Baru pada 1953.

Kelelawar ekor panjang Selandia Baru telah diklasifikasikan di Selandia Baru oleh Departemen Konservasi sebagai Kritis Nasional.

