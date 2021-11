Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Longsor Kota Yogyakarta dan Sleman, Tips WhatsApp

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Hari Ini dimulai dari topik tentang hujan intens yang melanda wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta turut diikuti kejadian longsor di beberapa wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta pada Kamis, 11 November 2021.

Berita terpopuler selanjutnya tentang WhatsApp baru-baru ini meluncurkan fitur multi-device yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan aplikasi itu tanpa terhubung dengan ponsel. Pada dasarnya, fitur tersebut memungkinkan menggunakan WhatsApp di komputer, laptop, tablet, atau perangkat lain tanpa harus memiliki koneksi internet aktif di smartphone.

Selain itu, Universitas Indonesia (UI) berhasil menduduki peringkat pertama di tanah air, dan peringkat kelima di Asia Tenggara, serta peringkat 301-400 di dunia versi Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) 2022 By Subject untuk rumpun ilmu Arts and Humanities. Pemeringkatan tersebut diumumkan melalui laman resmi THE World University Rankings.

Berikut tiga berita terpopuler di kanal Tekno.

1. Hujan Angin Sepanjang Hari, Longsor Melanda Kota Yogyakarta dan Sleman

Hujan intens yang melanda wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta turut diikuti kejadian longsor di beberapa wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta pada Kamis, 11 November 2021.

Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta pada Kamis pagi melaporkan longsor melanda bantaran Kali Code Yogya, persisnya Kampung Terban Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Longsor bantaran Kali Code sepanjang 11 meter dengan ketinggian 8 meter dan lebar 6 meter itu menimpa bagian belakang sebuah rumah warga berpenghuni empat orang.

"Ada satu warga berusia 58 tahun menderita luka berat akibat tertimpa longsor itu dan dilarikan ke rumah sakit Panti Rapih," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta, Nur Hidayat.

2. Tips Pakai WhatsApp Web Tanpa Koneksi Internet Ponsel

WhatsApp baru-baru ini meluncurkan fitur multi-device yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan aplikasi itu tanpa terhubung dengan ponsel. Pada dasarnya, fitur tersebut memungkinkan menggunakan WhatsApp di komputer, laptop, tablet, atau perangkat lain tanpa harus memiliki koneksi internet aktif di smartphone.

Fitur tersebut disebut masih dalam tahap pengembangan awal atau beta. Dengan bantuan fitur itu, pengguna WhatsApp Web dapat mengirim dan menerima pesan melalui koneksi internet tanpa smartphone yang bertindak sebagai perangkat perantara.

Pengguna hanya dapat menambahkan hingga empat perangkat, yang bisa digunakan secara mandiri. Saat pengguna menambahkan perangkat baru, pengguna WhatsApp Web mungkin membutuhkan waktu untuk menyinkronkan pesan dan media yang dikirim dan diterima di perangkat seluler utama.

3. UI Masuk 5 Besar Kampus Asia Tenggara Versi THE WUR Arts and Humanities 2022

Universitas Indonesia (UI) berhasil menduduki peringkat pertama di tanah air, dan peringkat kelima di Asia Tenggara, serta peringkat 301-400 di dunia versi Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) 2022 By Subject untuk rumpun ilmu Arts and Humanities. Pemeringkatan tersebut diumumkan melalui laman resmi THE World University Rankings.

Dalam mengukur kinerja perguruan tinggi, THE WUR by Subject 2022 menggunakan indikator yang sama dengan THE WUR 2022. Indikator tersebut telah dikalibrasi untuk menyesuaikan setiap bidang ilmu.

THE WUR by Subject 2022 dalam bidang Arts and Humanities melakukan penilaian pemeringkatan berdasarkan lima indikator, yaitu Industry Income (2,5 persen), International Outlook (7,5 persen), Teaching (37,4 persen), Research (37,6 persen), dan Citations (15 persen).

Pada indikator Industry Income, UI berhasil mencapai nilai sempurna (100) yang menjadikannya termasuk ke dalam jajaran lima besar universitas dengan indikator Industry Income tertinggi di dunia. UI juga merupakan satu-satunya universitas di Indonesia yang berhasil masuk dalam kategori THE WUR by Subject 2022 dalam bidang Arts and Humanities. Simak Top 3 Tekno Berita Hari Ini lainnya di Tempo.co.

