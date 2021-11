UI Masih Terbaik di Indonesia versi US News Best Global Universities 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pemeringkatan perguruan tinggi global kembali menempatkan Universitas Indonesia (UI) di peringkat pertama dalam daftar Best Universities di Indonesia. Penilaian diberikan dalam penyusunan U.S. News Best Global Universities 2022--sama seperti yang diberikannya tahun lalu.

Lembaga yang membuatnya, US News & World Report Best Global Universities, menyatakan bermaksud memberikan wawasan tentang bagaimana universitas dibandingkan secara global. Alasannya, semakin meningkatnya jumlah calon mahasiswa yang berencana mendaftar di luar negara asal.

Best Global Universities Rankings dinilai dapat membantu calon mahasiswa membandingkan secara akurat institusi di seluruh dunia. Daftar diklaim disusun berfokus kepada penelitian akademik dan reputasi setiap universitas.

Dalam U.S. News Best Global Universities 2022, UI juga ditempatkan di posisi ke-15 di Asia Tenggara dan ke-217 di Asia. Daftar ini diumumkan dan bisa diakses di laman resmi https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings.

Dijelaskan di sana, pemeringkatan mencakup 13 indikator yang menjadi dasar pengukuran terhadap kinerja penelitian akademis beserta reputasi global dan regional setiap institusi. Selain itu, pemeringkatan juga disebut mencakup indikator kolaborasi internasional, konferensi, dan total sitasi.

Detail indikator yang mengukur kinerja UI dalam pemeringkatan tersebut di antaranya adalah skor global (42,4 persen), reputasi riset global (12,5 persen), reputasi riset regional (12,5 persen), publikasi (10 persen), buku (2,5 persen), konferensi (2,5 persen), dan jumlah publikasi yang termasuk 10 persen paling dirujuk di dunia (12,5 persen).

Fakultas Kedokteran UI menjadi satu-satunya dari Indonesia yang berhasil masuk US News Best Global Universities by Subject. UI berada di peringkat ke-10 di Asia Tenggara, dan peringkat ke-389 di dunia sebagai Best Universities for Clinical Medicine.

Rektor UI Ari Kuncoro menyatakan bersyukur atas capaian-capaian yang diraih UI selama 2021. Ia berterima kasih kepada seluruh elemen di UI yang telah bekerja keras dan memberi kontribusi dalam pemeringkatan tersebut. Menurutnya, lewat keterangan tertulis Sabtu 13 November 2021, sinergi dan kontribusi sangat dibutuhkan dari sivitas akademika sebagai upaya terus-menerus menaikkan peringkat UI di level global.

