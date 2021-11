Inilah Tema dan Musik di Instagram Reels yang Sering Dipakai Netizen Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Seiring berkembangnya zaman, aplikasi Instagram terus menghadirkan inovasi-inovasi baru guna mencapai tujuannya. Salah satu inovasi baru adalah menghadirkan fitur Instagram Reels.

Instagram Reels merupakan fitur yang berfungsi untuk memungkinkan para penggunanya membuat video dengan durasi yang singkat.

Melansir dari about.instagram.com, reels pertama kali muncul pada 5 Agustus 2020. Saat itu, ada total 50 negara yang hanya bisa mengoperasikan fitur ini.

Di Indonesia, reels baru bisa diakses pada pertengahan Juni 2021. Para netizen asal Indonesia pun senang dengan hadirnya fitur ini. Pasalnya mereka bisa membuat konten-konten menarik sesuai dengan kreasi yang dimiliki.

Apalagi di dalam aplikasi reels terdapat sebuah pengaturan yang berguna untuk menggabungkan serta merekam beberapa klip video menjadi sebuah video utuh. Tentunya, hal itu semakin menjadi pengikat netizen untuk selalu menggunakan fitur Instagram Reels ini setiap hari.

Mengutip dari tempo.co, kebanyakan netizen Indonesia sering memakai tema serta musik tertentu saat memakai fitur Instagram Reels. Tema dan musik tersebut di antaranya:

Tema konten

- Fesyen

- Meditasi Mata

- Do'a dan Harapan

- Komedi

- Cinta dan Keluarga

Musik

- Battle Scars - Lupe Fiasco

- i love you baby - Emilee

- STAY - The Kid LAROI

- Know Me Too Well - New Hope Club Tutu

- Pedro Capo - Dj Tutu

- It's You - Sezairi

- It's Only Me - Kaleb J

- double take - dhruv

- It's a Beautiful Day - Evan McHugh

- Bahagia Bersamamu - Haico

PRIMANDA ANDI AKBAR

