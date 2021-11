Pecahkan Rekor Teririt, Tim UNY Juarai Kontes Mobil Hemat Energi 2021

TEMPO.CO, Yogyakarta - Tim Garuda Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Eco Team berhasil meraih Juara 1 Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) 2021 untuk kategori Urban Gasoline Engine 2021 yang digelar di Surabaya akhir pekan ini.

Selain memboyong gelar juara, tim UNY lewat mobil itu juga memecahkan rekor ajang Asia Pasifik Shell Eco Marathon 392 kilometer per liter dan rekor nasional KMHE 2017 yang sebelumnya dipegang tim lain dengan torehan 404 kilometer per liter, dengan rekor baru tim Garuda UNY sejauh 498,75 kilometer per liter dalam konsumsi bahan bakar.

KMHE 2021 merupakan sebuah lomba mobil irit tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya sebagai tuan rumah.

"Dalam ajang ini kami berlaga dalam kelas Mesin Pembakaran Dalam Gasoline bersaing dengan tim dari Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Diponegoro," kata Ketua Tim Kesit Bayu Purnomo, Sabtu, 20 November 2021.

Perlombaan itu sendiri berlangsung di Sirkuit Gelora Bung Tomo Surabaya dan penentuan pemenang diumumkan Jumat, 19 November 2021.

Bayu mengatakan perjalanan tim Garuda UNY menempuh KMHE ini cukup berliku di tengah pandemi. Dengan keterbatasan yang ada akibat pandemi, tim harus menyelesaikan laporan desain kendaraan dalam waktu satu bulan.

Berdasarkan hasil evaluasi dari lomba desain Shell Eco Marathon 2021, tim dinilai mampu membuat laporan desain kendaraan yang mampu merepresentasikan riset dan pengembangan kendaraan yang dilakukan oleh masing-masing divisi Garuda UNY Team.

"Kami akhirnya mampu menyelesaikan laporan dalam batas waktu yang diberikan oleh panitia," kata Bayu, yang juga mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Otomotif UNY itu Sabtu.

Bayu mengatakan pada bulan Agustus lalu tim Garuda UNY dinyatakan lolos tahap laporan desain untuk selanjutnya mengikuti seleksi video virtual technical inspection. Tim lalu diminta untuk menyelesaikan dan mengumpulkan video virtual technical inspection ke panitia pada bulan September.

Hasil seleksi virtual inspection sekaligus pengumuman tim yang lolos sebagai finalis lomba KMHE 2021 bersama dengan 24 tim dari seluruh Indonesia.

Salah satu anggota tim, Aisyatunissai Tawakkal, mengatakan setelah mendapatkan undangan lomba, tim kembali menggencarkan latihan pengemudi dan pematangan strategi perlombaan.

“Dalam waktu yang tersisa, tim juga melakukan riset pada sistem kemudi, rem, autobody, engine dan powertrain untuk meraih target capaian konsumsi 500 kilometer per liter,” ungkap Aisyatunissai yang juga mahasiswa dari Prodi Pendidikan Fisika UNY itu.

Spesifikasi mobil Garuda UNY sendiri memiliki panjang kendaraan 2,8 meter, lebar kendaraan 1,2 meter, tinggi kendaraan 96 sentimeter, berbodi carbon fiber dengan rangka aluminium.

Walaupun dengan pembatasan jumlah orang yang dapat melaksanakan latihan, tim tetap dapat menyusun strategi yang diperlukan untuk menghadapi final lomba kontes mobil hemat energi.

Aisyatunissai mengungkapkan selama latihan terdapat beberapa kendala yang dihadapi tim, salah satunya terkendala latihan akibat hujan sehingga waktu latihan tim berkurang.

Untuk mengatasinya, tim advisor dan anggota tim Garuda UNY mempersempit range riset untuk menemukan pengaturan maksimal yang dapat digunakan dalam perlombaan. Dengan berbekal capaian di latihan, tim kemudian mengirimkan delegasi sebanyak 15 orang yang terdiri dari tim pendukung dan tim inti ke Surabaya.

Pengemudi mobil Garuda UNY I Kadek Bagus Suryanata menjelaskan faktor strategi mengemudi menjadi salah satu kunci utama untuk dapat meraih target capaian tim.

“Sehingga dalam persiapan dan latihan sebelum perlombaan on track dimulai, tim telah menyusun strategi mengemudi yang dapat mengefisienkan bahan bakar, dimana salah satunya dengan memperhatikan racing line sehingga hambatan-hambatan kendaraan akibat pemilihan racing line yang kurang tepat dapat dikurangi” kata mahasiswa D4 teknik otomotif tersebut.

Dosen pembimbing tim Sutiman lega dan bersykur atas capaian tim Garuda UNY tahun ini. “Capaian ini jadi pemicu tim dapat lebih berprestasi di tingkat nasional maupun internasional ke depan," kata dia.

Sutiman mengatakan bahwa persiapan untuk berlaga di tahun 2022 sudah dipersiapkan sejak sekarang.

