12 Kreator Pemenang YouTube NextUp Indonesia 2021

TEMPO.CO, Jakarta - YouTube NextUp kembali hadir di Indonesia secara virtual. Program YouTube NextUp membantu para kreator untuk mempelajari cara membuat video dengan lebih baik, mendapat lebih banyak subscriber, dan membuat channel kreator menjadi lebih menarik.

YouTube NextUp adalah sebuah inisiatif yang diluncurkan pada tahun 2017 dan didedikasikan untuk membina kreator konten baru sehingga dapat mempercepat pertumbuhan kanal dan membawanya ke tingkat berikutnya. Dari inisiatif ini, telah terpilih 12 kreator dari berbagai kategori entri yang melampaui batas bahasa, wilayah, atau genre konten, di seluruh Indonesia.

12 kreator tersebut adalah awitalife, BATELE PLUS, Chika Andalea Taher, DNTrust, Eko Saputra Poceratu, Hai Irene, jesselyn lauwreen, Julius Perdana, Kefas Evander,

OFFICIAL LAST STREET, Sri Intan Agusmai, dan Zhafira Aqyla.

Masing-masing pemenang menerima kit produksi dengan nilai sebesar Rp 14.500.000 untuk membantu meningkatkan kanal mereka, juga telah menghadiri kamp virtual imersif selama tiga minggu yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan kanal mereka, dan menghadirkan kreator dan praktisi top Indonesia untuk berbagi wawasan, khususnya pada produksi video dan pengembangan strategi konten.

“Kami berterima kasih dan senang sekali akan semangat masyarakat Indonesia akan program ini sejak dibuka pendaftarannya pada Agustus lalu. Dari Sabang sampai Merauke, dari konten komedi hingga tips/trik gaya hidup, kami benar-benar merasa terharu karena dapat menyaksikan besarnya perhatian dan antusiasme komunitas YouTube kreator. Ribuan aplikasi telah masuk dan hasil karya yang terkumpul adalah bukti nyata kekayaan talenta kreatif negara ini,” ujar Feliciana Wienathan, Communication Manager, Google Indonesia, saat mengumumkan pemenang secara daring, Rabu, 24 November 2021

Indonesia adalah bagaikan sebuah rumah yang penuh dengan pertumbuhan dan talenta. Dari komunitas kreator konten yang membagikan apa yang mereka sukai secara online, kreator konten Indonesia haus akan pengetahuan dan terus mendefinisikan ulang apa artinya menjadi seniman, penghibur, dan pemimpin opini di mana pun mereka berada. Sementara YouTube dibangun di atas premis keterbukaan.

Menurut data YouTube, waktu tonton video terkait pengetahuan, yang mencakup topik-topik seperti sains, humaniora, bisnis, dan hukum, di Indonesia dalam satu tahun terakhir hingga Juni 2020 tumbuh lebih dari 80 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Video seperti ini memungkinkan cerita seperti bagaimana YouTube membantu seorang siswa mengerjakan pekerjaan rumah matematikanya, seorang mekanik di Sukabumi membuat helikopter, atau bahkan seorang siswa SMA membuat robot untuk membantu bisnis ibunya sebagai penjual jajanan kaki lima muncul dan menginspirasi lebih banyak kreator. Yang lebih menginspirasi adalah melihat bagaimana kreator konten di seluruh negeri membawa YouTube sebagai platform untuk komunitas orang-orang dengan minat dan passion yang sama, juga 'pembelajar seumur hidup' berkumpul,” jelas Feliciana.

“Kreator seperti alumni NextUp Adithya Sofyan dan Jessica Veranda, atau Edukreator seperti Kok Bisa dan Jerome Polin dan banyak lagi di luar sana, mengubah YouTube menjadi tempat di mana mereka dapat menuangkan kreativitas, ruang kelas dan rumah terbesar di dunia untuk semua orang. Inilah mengapa kami berkomitmen untuk terus mendukung komunitas kreator konten untuk berkembang, menemukan komunitas, mendobrak hambatan dan membuka peluang diri mereka melalui berbagai inisiatif yang dapat mendukung perkembangan mereka, sehingga mereka dapat melanjutkan untuk meningkatkan keterampilan diri di samping pertumbuhan kanal YouTube mereka. Beberapa inisiatif yang kembali tahun ini, antara lain: YouTube Next Up dan Akademi Edukreator,” tambah Felicia.

Baca:

Perusahaan Induk Google Sentuh Nilai Rp 28.515 Triliun, 2 Kali Lipat Nilai 2020

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.