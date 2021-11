Apple Akan Produksi Sendiri Modem 5G, Dipakai di iPhone Mulai 2023

Senior Vice President of Hardware Technologies Johny Srouji membahas kinerja chip M1, pada acara khusus di Apple Park, Cupertino, California, AS, 10 November 2020. Apple mengklaim bahwa M1 yang merupakan prosesor dengan eight-core CPU ini memiliki performa terbaik per watt. Disebut, performa CPU ini punya kekuatan sama dengan daya hanya seperempat dari CPU laptop biasa. Apple Inc./Handout via REUTERS