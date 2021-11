Ahli: Cakupan Vaksinasi Tinggi Bisa Tahan Mutasi Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Mutasi SARS-CoV-2 bernama Omicron saat ini merupakan varian Covid-19 yang menjadi perhatian atau Variant of Concern (VoC) secara global. Menurut ilmuwan di PT Bio Farma Neni Nuraeny, sampai saat ini vaksin Covid-19 dinyatakan masih efektif dalam mengurangi gejala berat, perawatan rumah sakit, masuknya pasien ke Intensive Care Unit, dan kematian akibat Covid-19.

“Mutasi Covid-19 akan bisa ditahan bila coverage vaksinasi tinggi,” katanya kepada Tempo, Senin, 29 November 2021.

Menurut Neni, kemungkinan mutasi virus terjadi pada banyak populasi yang tidak divaksin. Selain perlu cakupan vaksinasi yang tinggi, faktor lain yang bisa menahan mutasi virus seperti melaksanakan protokol kesehatan, tes dan penelusuran kontak kasus infeksi. “Jadi tiga strategi ini tetap harus dijalankan,” ujar Kepala Divisi Pengembangan Translasi Produk Biofarmasi itu.

Sejauh ini para peneliti telah mendeteksi beberapa varian virus yang bermutasi. Secara umum, menurutnya, terdapat tiga jenis varian yang dipertimbangkan. Variant of Interest (VOI) adalah varian SARS CoV-2 yang ditandai dengan mutasi asam amino yang menyebabkan perubahan fenotipe virus, yang diketahui atau diprediksi dapat mengubah kondisi epidemiologi, antigenisitas, dan virulensi virus.

Contohnya varian Lambda (C.37) yang terdeteksi pertama kali di Peru pada Desember 2020. Kemudian varian Mu (B.1.621) yang terdeteksi pertama kali di Kolumbia pada Januari 2021.

Jenis mutasi virus lainnya adalah Variant of Concern (VoC). Varian virusnya ditandai oleh mutasi asam amino dan terbukti mengubah epidemiologi atau tingkat penularan, antigenisitas dan virulensi virus. “Sehingga terjadi perubahan epidemiologi dan manifestasi klinis yang merugikan, termasuk penurunan efektivitas pemeriksaan diagnostik, penatalaksanaan, dan vaksinasi,” kata Neni.

Contoh VoC hasil temuan 2020, yaitu varian Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351, B.1.351.2, B.1.351.3), Gamma (P.1, P.1.1, P.1.2), Delta (B.1.617.2, AY.1, AY.2, AY.3). Varian terbaru Omicron (B.1.1.529) terdeteksi di beberapa negara pada November 2021.

Jenis mutasi ketiga tergolong sebagai Variant under Monitoring, yaitu perubahan fenotipe yang diperkirakan dapat merugikan tetapi belum didukung oleh temuan epidemiologi yang signifikan. Berdasarkan data aktif dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) per tanggal 22 September 2021, kata Neni, terdapat 14 varian yang termasuk dalam VUM.

Dari belasan varian itu, ada B.1.466.2 yang ditemukan di Indonesia pada November 2020 dan R.1 yang telah menyebar ke beberapa negara sejak Januari 2021.

