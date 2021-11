Mahasiswa Peternakan UGM Berhasil Ubah Belatung Menjadi Pakan Kucing

TEMPO.CO, Jakarta - Empat mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) berhasil mengubah belatung black soldier fly (BSF) menjadi pakan kucing bernama Got Meat. “Got Meat hadir sebagai solusi pakan kucing yang memiliki kandungan protein tinggi, namun tetap terjangkau serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani lokal,” kata Iqbal Wahdan Salsabil, salah satu dari mereka, seperti dikutip Tempo dari ugm.ac.id, 29 November 2021.

Got Meat yang diolah dari belatung BSF merupakan pakan kucing berprotein tinggi. Got Meat mengandung protein (31,6 persen), lemak (16,7 persen), serat (2,9 persen), dan kadar air (5 persen). Selain itu, Got Meat juga diolah dengan mackerel, chicken, dan vegetables recipe yang disesuaikan dengan usia kucing.

Sebelum menjadi pakan kucing berprotein tinggi, Got Meat diolah melalui serangkaian cara terlebih dahulu. Belatung BSF diolah menjadi tepung terlebih dahulu. Setelah diolah menjadi tepung, Got Meat kemudian diolah lebih lanjut menjadi makanan kucing berprotein tinggi.

Menurut Iqbal, hadirnya Got Meat akan membantu pemenuhan kebutuhan makanan kucing di Indonesia. Selama ini, ia melihat masyarakat cenderung mengeluarkan biaya yang tinggi untuk membeli pakan kucing berkualitas tinggi, yang didominasi oleh merk impor. Dengan adanya Got Meat, masyarakat bisa mendapatkan makanan kucing yang terjangkau, tetapi tetap berkualitas.

Kualitas yang ditawarkan Got Meat tidak hanya terdapat pada kandungan nutrisinya saja. Kemasan Got Meat didesain dengan kualitas yang baik dan aman bagi keutuhan makanan. “Harganya juga cukup terjangkau. Got Meat juga dikemas rapi dengan menggunakan ziplock serta pengamanan ganda melalui sealer sehingga mampu menjaga kualitas produk tetap baik dalam jangka waktu yang lebih lama,” katanya.

BANGKIT ADHI WIGUNA

