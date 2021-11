Balance Jadi Aplikasi Terbaik Google 2021, Pokemon Unite di Kategori Game

TEMPO.CO, Jakarta - Google mengumumkan pemenang penghargaan aplikasi dan game terbaik melalui acara tahunan Google Play Best. Tahun ini raksasa teknologi itu memasukkan beberapa kategori aplikasi dan game yang bisa digunakan di tablet, wear OS, dan Google TV, untuk memperluas cakupan calon pemenang.

Pada tahun 2020, terlihat ada banyak aplikasi mindfulness berhasil, dan 2021 melihat hasil yang serupa. Tahun ini, aplikasi mediasi yang dipersonalisasi, Balance, membawa pulang penghargaan aplikasi teratas Google.

Sedangkan untuk game teratas, Pokémon Unite adalah judul pilihan perusahaan. Canva dan Calm masing-masing membawa pulang gelar Best for Tablets dan Best for Wear, sementara Disney Plus, ESPN, dan Tubi mendapat medali populer di Google TV.

Seperti tahun sebelumnya, Google juga meminta publik untuk memberikan suara pada aplikasi dan game favorit mereka pada tahun 2021. Paramount Plus mendapatkan pujian publik. Berikut daftar lengkap aplikasi dan game terbaik, pemenang Google Play Best:

Aplikasi Terbaik Google Play tahun 2021

Best app

Balance

Best apps fot good

Empathy

Mentor Spaces

Speechify

Best everyday essentials

Blossom

PhotoRoom

Rabit

Best for fun

Clubhouse

Noobly

Whatifi

Best hidden gems

Laughscape

Moonbeam

Moonly

Best for personal growth

Balace

Clementine

Uptime

Best for tablets

Canva

Concepts

Houzz

Best for wear

Calm

MyFitnessPal

Sleep Cycle

Popular on Google TV

Disney Plus

ESPN

Tubi

Game Terbaik Google Play tahun 2021

Top game

Pokemon Unite

Best competitive

League of Legends: Wild Rift

Marvel Future Revolution

Pokemon Unite

Rogue Land

Suspects: Mystery Mansion

Best game changers

Inked

JanKenUP!

Knights of San Francisco

Overboard!

Tears of Themis

Best Indies

7 Billion Humans

Bird Alone

Donut Country

My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Puzzling Peaks EXE

Best pick up and play

Cats in Time

Crash Bandicoot: One the Run!

Disney Pop Town

Switchcraft

Towers

Best for tablets

Chicken Police—Paint it Red!

League of Legends: Wild Rift

My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Overboard!

The Procession to Calvary

