TikTok Jadi Aplikasi Terbanyak Diunduh dan Berpenghasilan Tertinggi 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan riset aplikasi, Sensor Tower, melaporkan bahwa pengeluaran konsumen di seluruh dunia untuk aplikasi diproyeksikan mencapai US$ 133 miliar (Rp 1.909 triliun) pada 2021.

Nilai ini menunjukkan pertumbuhan 19,7 persen dari US$ 111,1 miliar (Rp 1.595 triliun) pada tahun 2020, dan hampir menyamai pertumbuhan belanja konsumen 21 persen pada 2019.

Laporan itu mengungkapkan bahwa TikTok akan menjadi aplikasi terlaris di seluruh dunia pada 2021, diikuti oleh YouTube, Piccoma, Tinder, dan Disney+. Di Google Play, laporan mengatakan bahwa TikTok akan mengambil posisi keempat, tapi akan tetap di atas dalam hal pendapatan App Store.

Menurut Sensor Tower, dilihat dari belanja konsumen pada tahun 2021, pendapatan App Store akan tetap lebih daripada Google Play. Pengeluaran kedua platform akan tetap sama seperti 2020, dengan App Store menunjukkan sekitar 1,8 kali pendapatan pasar Google.

Laporan tersebut menambahkan bahwa pendapatan App Store diperkirakan mencapai US$ 85,1 miliar (Rp 1.221 triliun), tumbuh 17,7 persen dari US$ 72,3 miliar (Rp 1.038 triliun) pada tahun 2020.

Google Play, di sisi lain, akan melihat lebih banyak pertumbuhan dari tahun ke tahun, naik 23,5 persen menjadi US$ 47,9 miliar (Rp 687,5 triliun) dari US$ 38,8 miliar (Rp 556,9 triliun).

Sementara TikTok, dalam 11 bulan pertama tahun 2021, menghasilkan pendapatan $US 2 miliar (Rp 28,7 triliun), naik 67 persen dari tahun sebelumnya dengan pendapatan US$ 1,2 miliar (Rp 17,2 triliun). Pada akhir tahun, Sensor Tower memperkirakan bahwa aplikasi ini akan meraih pendapatan US$ 2,3 miliar (Rp 33 triliun), sehingga totalnya menjadi US$ 3,8 miliar (Rp 54,5 triliun).

Untuk unduhan, TikTok dilaporkan sebagai aplikasi yang paling banyak diunduh di App Store untuk tahun 2021, mengumpulkan 745,9 juta pemasangan di kedua toko aplikasi. Ini terlepas dari penurunan 24 persen dari 980,7 juta pemasangan pada tahun 2020.

Di Google Play, Facebook menduduki puncak dengan sekitar 500,9 juta pemasangan di pasar itu saja. Di kedua pasar, aplikasi akan melihat sekitar 624,9 juta pemasangan, turun 12 persen dari 707,8 juta.

