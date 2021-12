Daftar 10 Tagar dan Akun Paling Populer di Twitter 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Badminton sukses menjadi cabang olahraga paling populer di tanah air sepanjang 2021. Ini terbukti di linimasa Twitter yang memunculkan dua topik pembicaraan #Badminton dan #Greyapfinaltokyo2020 di antara 10 tagar paling banyak digunakan sepanjang tahun ini.

Topik soal Greysia Polii dan Apriyani Rahayu, yang mencetak sejarah sebagai ganda putri Indonesia pertama peraih medali emas Olimpiade, membuat percakapan tentang olimpiade semakin bergaung di Indonesia. Topik ini juga memberi catatan tersendiri karena kicauan dari akun resmi Olimpiade Tokyo 2020 @olympics saat mengabarkan kemenangan Greysia/Apriyani menjadi tweet dengan engagement tertinggi di Indonesia.

“A historical win! Greysia Polii and Apriyani Rahayu secure #INAS’s first ever #Badminton women’s doubles Olympic gold – and the nation’s first of #Tokyot2020,” bunyi kicauan yang dibuat pada 2 Agustus lalu tersebut. Hingga saat ini, tweet itu telah diretweet sebanyak lebih dari 85 ribu kali dan dikutip lebih dari 10 ribu kali. Informasi itu juga mendapat sebanyak 26,6 ribu Likes.

Ramainya topik pembicaraan tentang badminton juga membuat akun @BadmintonTalk naik daun. Akun ini muncul di antara tiga akun baru yang masuk dalam jajaran 10 akun paling banyak dibicarakan di Indonesia sepanjang tahun ini.

Berikut ini daftar 10 tagar dan akun paling populer di linimasa Twitter, berdasarkan analisa percakapan di Twitter di Indonesia antara 1 Januari - 15 November 2021. “Kami hanya memasukkan satu tweet per akun dan tidak memperhitungkan tweet yang menawarkan hadiah sebagai imbalan mendapatkan pengikut atau retweet,” kata Dwi Adriansah, Country Industry Head Twitter Indonesia, dalam catatan yang disertakannya.

Tagar paling banyak digunakan di Indonesia 2021 (diurutkan sesuai abjad):

#attackontitan

#badminton

#bts

#crypto

#euro2020

#genshinimpact

#greyapfinaltokyo2020

#ikatancinta

#nft

#tokyo2020

Akun Twitter paling banyak dibicarakan di Indonesia 2021 (diurutkan sesuai abjad):

Rizal Do (@afrkml)

Angga Fauzan (@angga_fzn)

Badminton Talk (@BadmintonTalk)

Boy Candra (@dsuperboy)

Fiersa Besari (@FiersaBesari)

hrdbacot (@hrdbacot)

Takdir Ridwan (@jek__)

Jerome Polin Sijabat (@JeromePolin)

Joko Widodo (@jokowi)

Raden Rauf (@radenrauf)

