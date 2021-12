Dua Jenis Anoa Ini Satwa Dilindungi

TEMPO.CO, Jakarta - Ada dua jenis anoa yang termasuk satwa dilindungi. Anoa dataran rendah dan anoa pegunungan sebagai satwa dilindungi tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 Tahun 2018. Aturan hukum itu perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) Red List telah menetapkan spesies anoa pegunungan (Bubalus quarlesi) dan anoa dataran rendah (Bubalus depressicornis) berstatus endangered (terancam punah). Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) menetapkan dua jenis anoa itu dalam Appendix I (spesies yang paling terancam punah)

Berikut perbedaan anoa pegunungan dan anoa dataran rendah:

Anoa pegunungan

Mengutip laman Biodiversity Warriors, anoa pegunungan hidup di dataran tinggi. Ukuran tubuhnya lebih ramping dibandingkan anoa dataran rendah. Bulunya pun lebih lebat, warnanya cokelat agak kehitam-hitaman. Anoa pegunungan jantan warnanya bulunya cenderung lebih gelap daripada yang betina. Panjang ekornya rata-rata 27 sentimeter dan tanduknya mengarah ke belakang.

Panjang tubuh anoa pegunungan antara 122 sentimeter hingga 153 sentimeter. Adapun tinggi tubuhnya sekitar 75 sentimeter, beratnya 150 kilogram. Batas umur anoa pegunungan antara 20 tahun sampai 25 tahun.

Anoa pegunungan cenderung aktif saat pagi. Cara hidupnya menyendiri (soliter) atau berpasangan. Anoa pegunungan merupakan hewan endemik Sulawesi dan Pulau Buton. Habitatnya di kawasan pegunungan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut hingga 2.300 meter di atas permukaan laut.

Anoa dataran rendah

Anoa dataran rendah merupakan satwa yang habitatnya di Sulawesi Tenggara. Anoa dataran rendah ekornya lebih panjang dibandingkan anoa pegunungan. Panjang ekornya rata-rata 30 sentimeter, warna bulunya pun cokelat agak kehitam-hitaman. Bentuk tanduknya melingkar.

