Studi Kaspersky: Preferensi Online Anak-anak September-November 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Penelitian Kaspersky Safe Kids terbaru mengungkapkan konten online yang paling diminati anak-anak selama musim gugur 2021. Untuk kategori permainan (game), anak-anak sering menelusuri Genshin Impact dan Poppy Playtime. Mainan paling populer di kalangan anak-anak adalah Barbie dan Lego. Selain itu, Coldplay secara mengejutkan menjadi populer di kalangan anak-anak setelah berkolaborasi dengan band K-Pop BTS.

Musim liburan sebentar lagi akan datang, dan inilah saatnya untuk menentukan hadiah akhir tahun. Untuk menemukan hadiah terbaik bagi anak-anak, orang tua dapat mendapatkan referensi dari minat dan hobi mereka. Untuk membantu hal ini, Kaspersky mempelajari minat anak-anak di berbagai kategori (permainan, musik, dan film/kartun) sebagai referensi bagi para orang tua.

“Penting untuk memahami tren global minat anak-anak serta apa yang sebenarnya disukai anak Anda. Hadiah berdasarkan sesuatu yang super populer saat ini dapat berguna dan tidak akan ketinggalan zaman, seperti sepatu Vans terbaru, misalnya. Selain itu Anda juga dapat memilih hadiah untuk si kecil berdasarkan preferensi musik, game atau film kesukaan mereka. Jika mereka pecinta musik, hadiah seperti headphone yang bagus akan menjadi pilihan yang sangat baik," komentar Anna Larkina, pakar analisis konten web di Kaspersky, dalam keterangannya, Jumat, 24 Desember 2021.

Kaspersky menganalisis data yang dianonimkan, seperti kueri penelusuran dan aplikasi Android paling populer serta kategori situs web. Semuanya disediakan secara sukarela oleh Kaspersky Safe Kids untuk menjelajahi minat dan kebutuhan utama anak-anak antara periode September dan November 2021.

Games

Games tampaknya menjadi topik paling populer di YouTube musim gugur ini, menyumbang sebesar 28,43 persen. Dua pendatang baru mencapai pencarian game teratas tahun ini, Genshin Impact dan Poppy Playtime. Minecraft berada di urutan kedua dengan 22,4 persen. Selain itu, seri Let's Play Minecraft ternyata lebih populer daripada Roblox, yang pangsa permintaannya adalah 5,9 persen. Sementara itu, saluran YouTube gaming dipimpin oleh adalah MrBeast, EdisonPts dan Paluten.

Musik

Kategori terkait musik menempati peringkat kedua dalam hal jumlah penelusuran YouTube dengan pangsa 19,1 persen. Musisi paling populer adalah BTS, BlackPink, Lil Nas X, Ariana Grande dan Twice. Lagu yang paling terkenal adalah CKay - Love Nwantiti, dan dua lagu baru dari salah satu anggota BlackPink, LISA – 'LALISA' dan 'MONEY'.

Menariknya, K-Pop ternyata masih menjadi paling populer di kalangan anak-anak. Berkat kolaborasi terkenal My Universe dengan grup Korea BTS, Coldplay, yang sebelumnya tidak tampil, seketika naik ke ranah minat anak-anak.

Film dan acara TV

12,1 persen dari semua permintaan adalah untuk film, kartun, dan acara TV. Anak-anak paling sering mencari kartun dengan persentase sebesar 56,4 persen. Sebagian besar anak menelusuri Peppa Pig dan Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir. Sedangkan pangsa permintaan acara TV adalah 35,3 persen. Menduduki peringkat pertama adalah pertunjukan Jerman Hilf mir is the! Jung, pleite, verzweifelt dan Berlin tag und nacht, drama Korea A Beauty of Revenge, dan Mr. Bean. Ketika terkait film, anak-anak secara umum tertarik pada Venom: Let There Be Carnage dan Spider-Man: No Way Home.

Mainan dan hadiah

Untuk kategori penelusuran terkait mainan dan hadiah menarik, LEGO dan Barbie adalah pemimpinnya. Untuk kategori pendidikan, anak-anak paling tertarik dengan dunia hewan dan eksperimen kimia dan fisika. Permintaan ini seharusnya memudahkan orang tua untuk memilih opsi hadiah yang paling menarik berdasarkan minat anak-anak mereka.

Untuk memastikan anak-anak memiliki pengalaman online yang positif, Kaspersky merekomendasikan agar orang tua untuk:

Melibatkan diri dalam aktivitas online anak sejak dini, sehingga ke depannya dapat diterapkan menjadi kebiasaan yang tepat. Selain itu, orang tua juga dapat menyelami lebih dalam minat dan hobi anak-anak, serta dapat membantu menjaga hubungan yang kuat dan memilih hadiah paling menarik bagi mereka.

Menerapkan aturan dasar yang jelas tentang apa yang anak-anak bisa dan tidak bisa lakukan secara online dan jelaskan mengapa aturan itu diberlakukan. Ini perlu ditinjau seiring bertambahnya usia anak-anak.

Berselancar dan belajar bersama. Lihat di mana mereka menghabiskan waktu secara online dan jelajahi cara terbaik untuk menjaga mereka tetap aman.

Pertimbangkan mengunduh aplikasi kontrol orang tua dan diskusikan topik tersebut dengan anak-anak Anda untuk menjelaskan cara kerja aplikasi tersebut dan mengapa mereka membutuhkannya agar tetap aman saat online.

