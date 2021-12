The Legend of Zelda Jadi Game Terpopuler Sepanjang Masa di Jepang

Legend of Zelda. Kredit: The Verge

TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari 50.000 orang Jepang baru-baru ini memilih game paling populer sepanjang masa, dan hasilnya mengungkapkan The Legend of Zelda: Breath of the Wild di tempat nomor satu. Game Legend of Zelda terbaru dirilis hampir lima tahun yang lalu dan tetap sangat populer di seluruh dunia.

Dengan fokus pada eksplorasi dunia terbuka, penggemar The Legend of Zelda: Breath of the Wild terus menemukan cara baru untuk bersenang-senang di sandbox Hyrule terbesar hingga saat ini. Game sebelumnya membuat pemain menangani misi utama dan misi sampingan dalam format yang lebih linier dibandingkan dengan kebebasan yang ditawarkan game baru kepada pemain untuk menyelesaikan misi.

Meskipun game ini bukan yang pertama berhasil membangun dunia terbuka yang hidup untuk dijelajahi para gamer, game ini jelas menjadi salah satu yang paling berpengaruh. Salah satu fiturnya yang paling menonjol adalah bagaimana ia memberi penghargaan kepada pemain untuk eksplorasi, yang terus menginspirasi game dunia terbuka di masa depan seperti Elden Ring.

Setelah hitungan mundur di televisi selama tiga jam untuk 100 game paling populer sepanjang masa, 50.000 orang Jepang memilih The Legend of Zelda: Breath of the Wild sebagai game nomor satu. Selebriti dan komedian Jepang memiliki pendapat mereka sendiri tentang game mana yang pantas mendapatkan slot teratas sambil berbagi pemikiran mereka tentang setiap game saat mereka masuk daftar.

Hasil jajak pendapat mencakup sebagian besar game Jepang, dengan Dragon Quest V dan Final Fantasy VII berada tempat nomor dua dan tiga. Untuk sepuluh slot teratas secara berurutan, yaitu Animal Crossing: New Horizons, Splatoon II, Dragon Quest III, Super Mario Bross Ultimate, Chrono Trigger, Final Fantasi X, dan Super Mario Bros III.

Saat melihat daftar 20 game terpopuler, beberapa game dari Barat berhasil memberikan kesan yang signifikan bagi para gamer Jepang. Minecraft memenangkan tempat nomor 20, menjadikannya berada di tempat lebih populer daripada Pokemon Red dan Tetris.

Yang mengejutkan ada game Undertale yang berada di posisi ke-13, lebih baik dari pada game Pokemon Sword and Shield dan The Legend of Zelda: Ocariba of Time yang masing-masing berada di posisi ke-14 dan ke-17.

Membaca seluruh daftar 100 video game paling populer, sangat sedikit game yang dikembangkan Barat. Namun, fakta bahwa Undertale dan Minecraft membuat daftar dengan kumpulan suara yang begitu besar adalah sesuatu yang sangat dibanggakan.

