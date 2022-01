Telegram Rilis Fitur Baru, dari Terjemahkan Pesan hingga QR Code Berwarna

TEMPO.CO, Jakarta - Telegram telah mengumumkan pembaruan dengan menghadirkan berbagai fitur baru dalam aplikasi percakapan miliknya. Fitur baru mulai dari kemampuan menerjemahkan bahasa asing dalam pesan, reaksi pesan cepat, format teks spoiler, serta dukungan QR Code.

Adanya fitur terjemahan di dalam aplikasi itu terungkap di blog resmi Telegram. Aplikasi itu menyatakan memungkinkan penggunanya mengkonversikan pesan yang diterima dari pengguna atau yang ada di dalam grup. Pengguna dapat mengaktifkan fitur itu dengan mengunjungi halaman ke Pengaturan, lalu pilih Bahasa.

Pengguna akan melihat tombol terjemahkan untuk pesan yang dikirim dalam bahasa yang tidak mereka mampu mereka baca. Fitur ini akan tersedia untuk semua pengguna Android, sementara pemilik iPhone harus memastikan bahwa mereka telah memperbarui ke iOS 15 untuk menggunakan fitur tersebut.

Fitur selanjutnya adalah reaksi pesan cepat di mana aplikasi saingan WhatsApp dan Signal itu telah menambahkan emoji yang digunakan untuk bereaksi terhadap pesan diterima dari pengguna lain. Fitur ini sebelumnya telah dipopulerkan oleh aplikasi seperti Facebook Messenger dan Instagram—bahkan WhatsApp dikatakan bekerja pada fitur reaksi pesan.

Pengguna Telegram di Android dapat menggunakan fitur ini dengan cara masuk ke Pengaturan dan pilih Reaksi Cepat. Sementara pengguna iOS perlu memeriksa Stiker dan Emoji, pilih Reaksi Cepat untuk memilih emoji reaksi default mereka.

Selain itu, aplikasi berlogo pesawat kertas itu juga menambahkan dukungan untuk pemformatan spoiler. Fitur ini memungkinkan pengguna menyembunyikan konten pesan mereka jika mengandung spoiler dalam bentuk apa pun.

Pengguna dapat memilih untuk menyembunyikan bagian tertentu dari pesan mereka, yang dapat disentuh orang lain untuk diungkapkan—tentu jika mereka mau. Fitur ini dapat berguna saat membahas film yang baru dirilis seperti Spider-Man: No Way Home, dan The Matrix Resurrections, atau acara TV seperti The Witcher.

Selain itu, fitur juga dapat berguna saat mendiskusikan topik sensitif dan bagian pesan yang tersembunyi dapat berfungsi sebagai pemicu peringatan bagi pengguna.

Fitur terakhir adalah dukungan untuk adanya QR Code. Tapi, layanan ini sekarang menambahkan dukungan untuk kode QR 'bertema' yang dibuat untuk setiap pengguna yang memiliki nama pengguna publik. Pengguna juga dapat membuat QR Code untuk grup, kanal, dan bahkan bot mereka sambil menyesuaikan QR Code dengan warna berbeda, yang kemudian dapat dibagikan dengan aplikasi lain, atau dicetak dan di email.

GADGETS NDTV | GIZMOCHINA

Baca juga:

Untuk yang Masih Pakai BlackBerry Orisinal: Ponsel dan Tablet Mati Mulai Besok