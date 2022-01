Smartwatch Terbaru Garmin Venu 2 Plus, Kompatibel di Ponsel Android dan Apple

Jam Garmin Venu 2 Plus. garmin.com

TEMPO.CO, Jakarta - Garmin resmi meluncurkan Venu 2 Plus, smartwatch GPS terbarunya, peraih CES 2022 Innovation Awards, Selasa 18 Januari 2022. Venu 2 Plus memiliki dua fitur terbaru yang memungkinkan pengguna menerima panggilan serta menggunakan voice assistant pada smartphone.

Untuk fitur terbaru pertama, pengguna bisa melakukan dan menerima panggilan telepon dengan menekan satu tombol pada jam tangan cerdas itu. Adapun untuk voice assistant control, Garmin telah membuat Venu 2 Plus kompatibel dengan Siri, Google Assistant atau Bixby. Kemampuannya tak sebatas mengajukan pertanyaan, tapi mencakup pula mengirim pesan, mengontrol perangkat rumah pintar yang kompatibel, dan lainnya.

Kedua fitur melengkapi rangkaian fitur kesehatan dan kebugaran dari seri Venu 2 Garmin, termasuk: skor tidur dengan insights, pengukur tingkat stres, pemantauan energi, Pulse Ox, fitur kesehatan untuk wanita, dan berbagai pilihan latihan kebugaran. Performa smartwatch ini didukung layar AMOLED dan masa pemakaian baterai hingga 9 hari.

Menurut Wakil Presiden Penjualan Global, Dan Bartel, Garmin telah menanggapi permintaan pasar untuk penambahan fitur deteksi suara pada lini smartwatch Venu terbarunya tersebut. “Kini pengguna Garmin dapat menjawab panggilan atau mengirim pesan tanpa perlu merogoh saku atau tas mereka,” katanya lewat keterangan tertulis yang dibagikan, Selasa.

Tersedia dalam tiga pilihan warna, smartwatch itu dibanderol Garmin dengan harga ritel Rp 7.489.000. Berikut ini fitur-fitur yang ditawarkan,

Kesehatan

Venu 2 Plus memungkinkan pengguna memahami kesehatan mereka melalui beragam fitur untuk pemantauan kesehatan 24/7, termasuk: detak jantung (dengan peringatan yang dapat dikonfigurasi pengguna, baik pembacaan tinggi maupun rendah), program pemantauan tidur dengan skor tidur dan informasi tambahan oleh Firstbeat AnalyticsTM, aktivitas pernapasan, usia kebugaran, pernapasan, Pulse Ox, tingkat stres sepanjang hari, hidrasi, dan kesehatan untuk wanita (pelacakan siklus menstruasi dan pelacakan kehamilan).

Pemantauan energi Body BatteryTM memungkinkan pengguna mengetahui seberapa penuh energi tubuh mereka “terisi”, serta efek energi yang terkuras dari stres dan olahraga. Health SnapshotTM mencatat statistik kesehatan penting setiap dua menit dan menghasilkan laporan yang dapat pengguna bagikan kepada penyedia layanan kesehatan; teknologi canggih untuk mendeteksi data fisiologis kapan pun Anda membutuhkannya.

Kebugaran

Venu 2 Plus menghadirkan lebih dari 25 aplikasi bawaan untuk olahraga dalam ruangan dan GPS yang sesuai dengan kegiatan favorit. Di antaranya adalah berjalan, berlari, High Intensity Interval Training (HIIT), bersepeda, berenang di kolam renang, pilates, yoga, panjat tebing dalam ruang, mendaki, dan latihan kekuatan dengan peta otot.

Pengguna juga disediakan berbagai pola latihan bawaan yang tersedia di smartwatch Garmin, di mana dapat diunduh dari aplikasi Garmin ConnectTM pada smartphone. Selain itu, juga dapat membuat jadwal olahraga yang sesuai dengan kebutuhan dengan lebih dari 1.400 pola latihan. Venu 2 Plus memiliki lebih dari 75 animasi olahraga untuk kardio, yoga, kekuatan, HIIT, dan pilates.

Garmin meluncurkan smartwatch terbarunya, Venu 2 Plus, pada Selasa 18 Januari 2022. (ANTARA/Garmin)

Keamanan dan pelacakan

Selain dapat melakukan panggilan telepon instan tanpa memerlukan ponsel, Venu 2 Plus turut menyertakan fitur keamanan dan pelacakan Garmin. Mulai dari pendeteksian insiden secara otomatis (ketika berjalan di luar ruangan, berlari, atau bersepeda), hingga permintaan deteksi insiden secara manual. Keduanya akan mengirim pesan beserta lokasi pengguna ke kontak darurat mereka. LiveTrack memungkinkan teman dan keluarga melacak aktivitas luar ruangan pengguna. Pengguna dapat memasukkan kontak darurat agar dapat dihubungi Venu 2 Plus, seperti layanan darurat lokal.

Fitur pintar

Venu 2 Plus menyediakan aplikasi musik bawaan (dapat mengunduh hingga 650 lagu termasuk playlist dari Spotify, Amazon Music, dan Deezer), dan notifikasi pintar untuk panggilan, pesan, pengingat kalender, update media sosial, berita terkini, dan lainnya. Pengguna dapat melakukan personalisasi Venu 2 Plus pada aplikasi, tampilan jam, dan fitur lainnya yang tersedia. Berbeda dengan smartwatch pada umumnya, Venu 2 Plus dapat digunakan dengan smartphone Android atau Apple.