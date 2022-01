Daftar Game Baru Rilis Januari 2022 dan di Mana Memainkannya

TEMPO.CO, Jakarta - Di antara kasus Covid-19 yang kembali merebak karena varian Omicron, dan cuaca hujan lebat yang bakal kerap terjadi hingga Februari mendatang, beberapa di antara daftar judul game terbaru berikut ini mungkin bisa menghibur saat Anda terpaksa kembali harus di rumah saja.

Daftar berisi game-game yang baru yang akan rilis Januari 2022 ini. Mereka bersama informasi platform untuk memainkannya, apakah di Xbox Series X/S, Xbox One, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Switch dan Stadia.

Di antara game baru rilis Januari 2022 ini adalah Rainbow Six Extraction yang merupakan tundaan dari Januari 2021. Saat peluncurannya 20 Januari nanti seri game ini juga untuk pertama kalinya bisa dimainkan di PC. Ada pula game baru Pokemon meluncur di akhir bulan.

Berikut daftar judul game baru rilis Januari 2022,

-Deep Rock Galactic (PS4, PS5) - 4 Januari

-Monster Hunter Rise (PC) – 12 Januari

-Astroneer (Switch) – 13 Januari

-The Anacrusi (Xbox Series X/S, Xbox One, PC) - 13 Januari

-God of War (PC) – 14 Januari

-Nobody Saves the World (Xbox Series X/S, Xbox One, PC) – 18 Januari

-Rainbow Six Extraction (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Stadia, PC) – 20 Januari

-Windjammers 2 (PS5, PS4, Xbox One, Switch, Stadia, PC) – 20 Januari

-Pupperazzi (PC) – 20 Januari

Deep Rock Galactic. Foto: Playstation

-Baby Storm (Switch) – 21 Januari

-Shadow Man Remastered (Switch) – 22 Januari

-Not For Broadcast (PC) – 25 Januari

-Pokemon Legends: Arceus (Switch) – 28 Januari

-Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5, PC) – 28 Januari

GAMESPOT, THE GAMER

