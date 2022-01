The Wonderful World of Mickey Mouse Season 2 Hadir Mulai Februari

Serial terbaru The Wonderful Winter of Mickey Mouse. dok.Disney

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ mengumumkan tanggal pemutaran perdana dan merilis trailer The Wonderful Winter of Mickey Mouse. Ini adalah season kedua dari serial animasi The Wonderful World of Mickey Mouse dan akan tayang perdana spesial 18 Februari 2022.

The Wonderful World of Mickey Mouse adalah serial animasi yang ditujukan untuk anak-anak, keluarga, dan penggemar dari segala usia. Serial ini menyoroti kejenakaan Mickey Mouse yang menawan, penuh petualangan, dan komedi. Mickey pun masih akan tampil bersama para sahabatnya yang konyol di season terbarunya.

Serial ini diproduksi oleh Disney Television Animation dengan artis dan sutradara pemenang Emmy Awards, Paul Rudish, sebagai produser eksekutif dan direktur pengawas. Christopher Willis, komposer yang dinominasikan oleh Emmy Awards, juga menyediakan musik untuk serial ini. Philip Cohen adalah produser serial ini.

Kartun pendek Mickey Mouse ditayangkan perdana di Disney Channel pada 2013. Kartun ini berlangsung selama lima musim, terdiri dari total 96 episode, dan mengumpulkan tujuh Primetime Emmy Awards, dua Daytime Emmy Awards dan 21 Annie Awards.

Tokoh tikus bercelana pendek ini menginspirasi lini produk konsumen, mainan, dan pakaian global serta atraksi baru. Mickey & Minnie's Runaway Railway, atraksi ride-through pertama dalam sejarah Disney yang dibintangi Mickey Mouse dan Minnie Mouse, sekarang dibuka di Disney's Hollywood Studios di Resor Dunia Walt Disney di Florida.

ANIMATION MAGAZINE, COMINGSOON

