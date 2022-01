UGM Peringkat Pertama Kampus Terpopuler Nasional 2021 Versi 4ICU

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Gadjah Mada (UGM) menempati peringkat pertama sebagai perguruan tinggi terpopuler nasional di media sosial versi 4 International College & Universities (4ICU) UniRank 2021.

Media sosial yang dimaksud yakni Facebook dan Instagram. 4ICU merupakan lembaga pemeringkatan universitas dunia yang mengukur popularitas perguruan tinggi berdasarkan keterkenalan atau popularitas website yang dimiliki sebuah perguruan tinggi.

Peringkat pertama diperoleh UGM melalui jumlah like Facebook terbanyak pada Februari 2021. Total like mencapai 446.257 ribu dengan jumlah rata-rata komentar per posting 3.34, jumlah rata-rata share per posting 12.68 dan jumlah rata-rata reaksi per postingan 263.14.

UGM secara rutin mengunggah informasi dan berita terbaru mereka ke laman resmi ugm.ac.id yang disebarkan melalui akun Facebook dan Instagram resmi. Artikel yang diunggah di antaranya berisi acara yang diselenggarakan UGM, edukasi serta ragam tips menarik tentang pendidikan.

Akun Instagram UGM memiliki jumlah pengikut sebanyak 781.814 ribu di akhir April 2021, dengan jumlah postingan sebanyak 1.545. Melalui Instagram, UGM kerap melakukan kegiatan live streaming untuk berbagi informasi terbaru seputar kampus, mulai dari kebijakan, program, kehidupan kampus, serta informasi penting lainnya.

Sekretaris Rektor UGM Gugup Kismono menyampaikan pencapaian tersebut merupakan apresiasi atas kinerja yang dilakukan UGM khususnya dalam pengelolaan komunikasi publik melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram.

“Peringkat ini menunjukkan popularitas UGM yang cukup baik dari jumlah like Facebook dan follower Instagram,” tuturnya seperti dikutip dari laman resmi UGM, Jum’at, 21 Januari 2022.

Gugup mengatakan UGM akan terus beradaptasi dengan melakukan berbagai penyesuaian penggunaan bauran media komunikasi. Dengan begitu. kata Gugup, informasi yang disampaikan dapat semakin menjangkau generasi muda namun tidak meninggalkan generasi sebelumnya.

“UGM akan terus bekerja keras dan melakukan perbaikan dengan melibatkan berbagai unit kerja dan mitra untuk mewujudkan pelayanan yang baik bagi pemangku kepentingan,” jelasnya.

WILDA HASANAH

