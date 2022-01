Top 3 Tekno Berita Kemarin: Eksperimen Pasang Ginjal Babi, Omicron, Luhut

Robert Montgomery, Leon H. Pachter, MD, Profesor dan ketua Departemen Bedah di NYU Langone dan direktur Institut Transplantasinya, menyiapkan jahitan untuk digunakan dalam operasi xenotransplantasi di NYU Langone di New York, AS. Tidak ada bukti penolakan awal yang kuat yang terlihat ketika ginjal babi yang tidak dimodifikasi ditransplantasikan ke primata non-manusia. Joe Carrotta for NYU Langone Health/Handout via REUTERS