My Hero Academia Battle Royale Diumumkan, Versi Beta di Awal Februari

TEMPO.CO, Jakarta - Bandai Namco Entertainment Inc. mengumumkan sedang menggarap game battle royale berdasarkan serial anime hit My Hero Academia. Diproyeksikan dengan uji beta pada bulan depan, game ini akan menjadi free-to-play di PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, dan PC.

Pengumuman dikutip oleh akun resmi My Hero Academia di media sosial Twitter. “BERITA: My Hero Academia: Game Ultra Rumble Battle Royale resmi diumumkan,” cuitnya pada 18 Januari 2022.

Kemudian diikuti dengan cuitan lain keesokan harinya. “Pahlawan, pembaruan kami sangat BESAR! Periksa detail pemeliharaan dalam game untuk daftar perubahan baru seperti tahapan, item, peningkatan, dan banyak lagi!”

Uji beta game ini akan dijalankan tertutup di Jepang pada 2-6 Februari mendatang. Pemain dapat mendaftar mulai sekarang hingga 28 Januari 2022. Versi beta untuk game ini akan menampilkan 12 karakter dari My Hero Academia untuk dipilih.

Ke-12 karakter yang bisa dipilih termasuk Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Ochaco Uraraka, Shoto Todoroki, Tsuyu Asui, Cementoss, All Might, Mt. Lady, Tomura Shigaraki, Dabi, Himiko Toga, dan Mr. Compress.

My Hero Academia: Ultra Rumble sejatinya adalah game battle royale berbasis tim terdiri dari 24 pemain, dengan delapan tim semuanya turun ke arena untuk bertarung melawan satu sama lain. Berpegang teguh pada serial anime-nya, masing-masing pemain akan dapat menggunakan kemampuan karakter pilihan mereka atau “Quirk” di medan perang.

Pemain juga akan dapat menggunakan kemampuan mereka sendiri dan juga mengambil ‘kartu keterampilan’ yang meningkatkan keterampilan Quirk mereka.

My Hero Academia dimulai sebagai serial manga yang ditulis dan diilustrasikan oleh Kohei Horikoshi. Ini pertama kali diserialkan di Weekly Shonen Jump pada tahun 2014. Adaptasi televisi anime mulai 2016. Keduanya masih berlangsung hingga kini.

