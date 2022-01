Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Ada Logam Tanah Jarang di Tapanuli Utara

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Hari Ini, Sabtu 22 Januari 2022, terdiri dari, yang pertama, artikel tentang perkembangan terkini penelitian kandungan logam tanah jarang atau rare earth. Menyusul yang dilakukan atas Lumpur Lapindo di Sidoarjo, penelitian juga akan mulai dilakukan di Parmonangan, Tapanuli Utara.

Terpopuler kedua adalah artikel mengenai rencana kehadiran ponsel Vivo V23 5G di Indonesia setelah pertama dirilis di Malaysia pada pekan ini. Wujud ponsel itu sudah terpampang di web Vivo Indonesia jam digital berhitung mundur.

Artikel ketiga berasal dari Top 3 Tekno Berita Kemarin, Jumat 21 Januari 2022. Di dalamnya memuat sebagai yang terpopuler adalah hasil eksperimen cangkok ginjal babi pada tubuh seorang pria yang mengalami mati batang otak (brain dead).

Berikut Top 3 Tekno Berita Hari Ini, Sabtu 22 Januari 2022, selengkapnya,

1. Logam Tanah Jarang di Tapanuli Utara Diselidiki Tahun Ini

Badan Geologi mengungkap rencana penelitian keberadaan logam tanah jarang di Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, tahun ini. Secara keseluruhan ada lima survei eksplorasi mineral logam yang dijadwalkan dilakukan tahun ini, selain yang juga masih akan berlangsung di area Lumpur Lapindo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Eko Budi Lelono, mengungkap itu dalam konferensi pers daring tentang capaian kinerja lembaganya, Jumat, 21 Januari 2022.

Logam Tanah Jarang. wikipedia.org

Selain di Tapanuli Utara, Eko menuturkan, lokasi lainnya adalah penyelidikan logam mulia di Simanguntong Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dan Hulawa di Gorontalo; penyelidikan logam mulia dan logam dasar di Watulimo, Trenggalek; serta penyelidikan umum geokimia regional di Seram, Maluku.

2. Setelah di Malaysia, Vivo V23 5G Hadir di Indonesia 25 Januari?

Saat mengintip web Vivo Indonesia, wujud Vivo V23 5G berwarna sunshine gold langsung terpampang. Setelah ditelusuri, muncul jam digital berhitung mundur. Kalau dihitung-hitung, Vivo V23 5G akan diperkenalkan di Indonesia tanggal 25 Januari 2022.

Jika dilihat sekilas, penampakannya mirip dengan V23 5G yang lebih dulu diperkenalkan di Malaysia dengan harga setara Rp 7,1 juta pada pekan ini. Tidak ada jaminan akan sama persis, tapi mari kita lihat beberapa fitur yang sudah disebutkan.

Pada website resminya, Vivo V23 5G memiliki dua macam RAM. Pada RAM 8 GB tempat penyimpanan sebesar 128 GB. Sedangkan RAM 12 GB memiliki tempat penyimpanan lebih besar, yaitu 256 GB. technave.com

Pada kamera depan tampaknya disematkan dual tone spot light, yang diatur warnanya hangat, dingin atau netral. Kemudian, warna badan kamera dapat berubah jika terkena cahaya. Sedangkan bagian belakang terdapat 3 kamera, kamera utama 64 MP, super-wide angle dan supermakro.

3. Top 3 Tekno Berita Kemarin: Eksperimen Pasang Ginjal Babi, Omicron, Luhut

Top 3 Tekno Berita Kemarin, Jumat 21 Januari 2022, dipuncaki artikel tentang hasil eksperimen cangkok ginjal babi pada tubuh seorang pria yang mengalami mati batang otak (brain dead). Berbeda dari terapi cangkok jantung babi pada seorang pasien yang pernah diberitakan sebelumnya, uji ini benar-benar sebagai eksperimen.

Berita terpopuler kedua adalah artikel berisi penjelasan Kementerian Pendidikan tetap gelar pembelajaran tatap muka atau PTM 100 persen sekalipun kasus Covid-19 varian Omicron meningkat. Penjelasan diberikan Direktur Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Ginjal babi hasil rekayasa genetika tampak sehat selama operasi transplantasi di NYU Langone di New York. Untuk pertama kalinya, ginjal babi telah ditransplantasikan ke manusia tanpa memicu penolakan langsung oleh sistem kekebalan penerima. Joe Carrotta for NYU Langone Health/Handout via REUTERS

Aktivitas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memantau kesiapan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) menjadi terpopuler ketiga. Kampus yang berlokasi di Kota Depok itu rencananya akan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Agustus mendatang.