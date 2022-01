Tiga Pelajar Wakili Indonesia dalam Kompetisi Dunia TISF 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pelajar akan mewakili Indonesia pada ajang Taiwan International Science Fair atau TISF 2022, yang merupakan sebuah kompetisi ilmiah bergensi di dunia dengan melibatkan peserta dari lebih 20 negara.

TISF diselenggarakan oleh National Taiwan Science Education Center (NTSEC) dan untuk tahun ini akan digelar secara virtual selama empat hari, yaitu 24-28 Januari 2021.

Tiga pelajar yang akan mewakili Indonesia adalah Audrey Cherilyn Ilham (Siswi Cita Hati Senior West Campus, Surabaya), Ni Luh Fishka Mariyanti (Siswi SMAN Bali Mandara, Bali), dan I Kadek Agus Aditya Firmantara (Siswa SMAN Bali Mandara).

"Kami berharap mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, mengingat TISF merupakan kompetisi yang sulit," ujar Doni Nurdiansyah, Ketua Delegasi Tim Indonesia sekaligus Ketua Program Indonesia Scientific Society, 22 Januari 2022.

Ketiga pelajar tersebut merupakan juara dari National Science Fair for Indonesian Adolescents (NASFIA) 2021 yang diselenggarakan oleh Indonesia Scientific Society (ISS) pada bulan November 2021 silam.

Pada ajang ini, Audrey Cherilyn Ilham akan membawakan judul penelitian "A.N.T.s: Algoritma for Navigating Traffic System in Automated Werehouses", sementara Ni Luh Fishka Mariyanti dan I Kadek Agus Aditya Firmantara akan membawakan judul penelitian "Introduction of Omed-Omedan Tradition Through Augmented Reality-Based Card Games To Increase The Love of Local Culture".

