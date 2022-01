Mau Beasiswa ke Belanda Tanpa Wawancara? Cek Syarat Orange Tulip Scholarship

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Belanda melalui Nuffic Neso membuka program beasiswa Orange Tulip Scholarship 2022 bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan S1 maupun S2 di universitas terbaik di Belanda. Untuk bisa mendapatkan beasiswa ini, kalian tak perlu wawancara atau tes tertulis. Proses seleksi hanya sebatas persyaratan dokumen atau berkas saja.

Walau tak ada seleksi tertulis, kalian yang mau mendapatkan beasiswa ini harus mempersiapkannya dengan matang. Callistasia Wijaya, penerima Orange Tulip Scholarship 2021 membagikan tips agar bisa mendapatkan beasiswa ini. Salah satu yang harus dipersiapkan dengan baik, kata dia, adalah ketika membuat esai. “Karena enggak ada wawancara, maksimalkan pembuatan motivation letter. Jadi buat yang benar-benar meyakinkan,” ujar Callistasia kepada Tempo, Ahad, 23 Januari 2022.

Seluruh persyaratan, kata Callistasia, harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Sehingga ketika ada yang kurang masih bisa dilengkapi. Dia juga mengingatkan agar pelamar memperhatikan seluruh syarat dengan baik. Sebab, setiap universitas memiliki syarat yang berbeda-beda, termasuk tenggat waktu pendaftaran. Pelamar hanya bisa mendaftar pada universitas yang sudah bermitra dengan program Orange Tulip Scholarship.

Hal lain yang juga penting adalah persiapkan biaya hidup selama di Belanda. Kalian bisa siapkan dari kocek pribadi atu dari sponsor. Sebab, beasiswa yang didapatkan setiap pelamar tergantung dari skema masing-masing kampus. Besaran bantuan biaya kuliah bervariasi berdasarkan universitas yang dilamar, mulai dari 30-100 persen dari biaya pendidikan selama kuliah di Belanda. “Siapin juga biaya living cost karena Orange Tulip Scholarship hanya memberi beasiswa tuition fee,” ujar kandidat Master of Globalization and Law (Human Rights track), Maastricht University ini.

Persyaratan

1. Warga negara Indonesia.

2. Tidak memiliki gelar sarjana dari lembaha pendidikan Belanda.

3. Tidak sedang belajar atau bekerja di Belanda.

4. Sedang menjalani proses penerimaan atau sudah diterima di program studi di salah satu perguruan tinggi mitra Orange Tulip Scholarship.

Cara Pendaftaran

1. Tentukan kampus yang terdaftar dalam mitra Orange Tulip dan dapatkan Letter of Acceptance.

2. Unduh formulir aplikasi dan siapkan semua dokumen dalam format Word dan PDF.

3. Dokumen yang disipakan seperti formulir pendaftaran, bukti pendaftaran kampus, dan CV.

4. Seluruh dokumen yang dikirim tak lebih dari 20 MB.

5. Kirim dokumen ke ots@nesoindonesia.or.id





Daftar Kampus dan Tenggat Pendaftaran

Deadline pendaftaran 1 Februari 2022

Vrije Universiteit Amsterdam (Master/S2)

Deadline pendaftaran 28 Februari 2022

Radboud University (Master/S2)

Deadline pendaftaran 1 Maret 2022

Nyenrode Business Universiteit (MBA/S2)

Deadline Pendaftaran: 1 April 2022

Program S1 (Sarjana/Bachelor)

1. Breda University of Applied Sciences

2. Nyenrode Business Universiteit

3. Saxion University of Applied Sciences

4. Wageningen University & Research

5. Zuyd University of Applied Sciences

Program S2 (Master/MBA)

1. Academy of Theatre and Dance (Master)

2. Amsterdam Business School (Master)

3. Amsterdam Business School (MBA)

4. Fontys University of Applied Sciences (Master)

5. Hanze University of Applied Sciences (Master)

6. Institute of Housing and Urban Development (Master)

7. Institute of Social Studies in The Hague of Erasmus University (ISS) (Master)

8. Maastricht School of Management (Master dan MBA)

9. Maastricht University (Master)

10. Nyenrode Business Universiteit (Master)

11. Reinwardt Academy (Master)

12. Rotterdam Business School (Master)

13. Saxion University of Applied Sciences (Master)

14. TIAS School for Business and Society (Master dan MBA)

15. Tilburg University (Master)

16. University of Amsterdam - Social Sciences (Master)

17. University of Twente (Master)

18. Wageningen University & Research (Master)

19. Wittenborg University of Applied Sciences (Master dan MBA)

20. Zuyd University of Applied Sciences (Master)

Untuk informasi lebih lengkap mengenai beasiswa ini bisa cek ke www.studyinholland.nl.

