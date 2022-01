Hari Ini di 1982: Begini Anak SMP Richard Skrenta Tebar Virus Komputer ke Apple

TEMPO.CO, Jakarta -Virus komputer adalah sebuah program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri serta menyebarkannya dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain.

Virus komputer bersifat destruktif dan seringkali membuat pengguna komputer yang terinfeksi terganggu.

Selain itu, terkadang virus yang disebarkan bisa digunakan untuk mendaptkan data pribadi dan digunakan sebagai alat untuk memeras.

Namun, tahukah Anda bahwa orang yang menciptakan virus komputer untuk pertama kali adalah seorang anak SMP?

Anak SMP yang membuat virus komputer tersebut adalah Richard Skrenta. Skrenta adalah seseorang yang usil dan pintar. Mengutip dari priceonomics.com dan theregister.com, Minggu, 30 Januari 2022, Skrenta yang saat itu duduk di bangku kelas 9 sudah diberikan Apple II.

Dalam suatu wawancara Skrenta membagikan kisahnya dan menyatakan bahwa pada awalnya iada adalah seseorang yang iseng kepada teman-temannya.

Saat itu, banyak temannya yang meminjamkan disket mereka kepada Skrenta dan oleh Skrenta disket tersebut diisi sebuah permainan yang jika dimainkan akan berhenti dan muncul suatu komentar dari Skrenta. Akibat ulahnya tersebut, banyak teman Skrenta yang tidak lagi meminjamkan disket mereka kepada Skrenta.

Skrenta yang terkenal pintar semakin banyak membaca hal yang berkaitan dengan teknologi dan terus berusaha untuk mencari celah pada sistem Apple II dan akhirnya ia berhasil menemuka cara untuk memasukan kode yang bisa mengeksekusi sendiri ke game secara otomatis tanpa harus disentuh secara langsung.

Skrenta yang sudah menemukan celah dari sistem Apple II dan cara memasukan kode, ia langsung bergegas untuk menuliskan kode tersebut dalam bahasa Assembly dan diberi nama Elk Cloner. Ia membutuhakn waktu hingga dua minggu untuk menulis kode tersebut.

Elk Cloner adalah sebuah virus boot sector yang akan menyebar ketika suatu disk yang belum terinfeksi digunakan pada komputer yang terinfeksi dan akhirnya digunakan pada komputer lain yang belum terinfeksi. Elk Cloner akan menyebarkan error yang hampir tidak terlihat.

Di samping itu, pada Elk Cloner akan muncul suatu pesan seperti ini :

“Elk Cloner: The program with a personality

It will get on all your disks

It will infiltrate your chips

Yes, it’s Cloner!

It will stick to you like glue

It will modify RAM too

Send in the Cloner!”

Pada akhirnya, virus yang dibuat oleh Skrenta semakin meluas dan berhasil menginfeksi komputer seorang guru dan pelaut.

EIBEN HEIZIER

