5 Game Baru Rilis Februari 2022, Simak juga yang Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Bersiaplah dengan sederet game baru yang akan menghibur dan menemani Februari nanti. Dimulai dari Dying Light yang dijadwalkan rilis di PC serta konsol PS4 dan Xbox One pada pekan ini, yakni 2–4 Februari nanti.

Pada 8 Februari, ada dua game baru yang ke luar. Keduanya adalah Sifu di PS4, PS5, PC dan OlliOlli World yang bisa dimainkan di PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, PC, Nintendo Switch. Game baru lainnya adalah Horizon Forbidden West yang dijadwalkan diluncurkan 18 Februari di PS5, PS4 dan Elden Ring pada 25 Februari di PS5, PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X.

Selain itu, Sony telah mengumumkan game PlayStation Plus gratis edisi Februari untuk pelanggannya. Ada tiga game yang sedang dalam proses untuk itu, yakni EA Sports UFC 4, Planet Coaster: Console Edition, dan Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure.

Ketiganya akan tersedia mulai Selasa, 1 Februari, dengan penyegaran PlayStation Store pertama bulan ini.

Microsoft juga telah mengungkapkan kumpulan game gratis berikutnya untuk pelanggan Xbox Live Gold dan Game Pass Ultimate. Jajaran Game dengan Emas bulan Februari mencakup dua game Xbox One dan sepasang game Xbox 360 yang kompatibel ke belakang.

Nama-nama game tersebut: Broken Sword 5, Hydrophobia, Aerial Knight's Never Yield, dan Band of Bugs. Dua yang terakhir, Xbox akan menyediakannya mulai 16 Februari.

GAMES RADAR, GAME SPOT

Baca juga:

Review Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Game Wajib PS5