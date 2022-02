Studi ITB Temukan 50 Titik Batas Laut di Indonesia Menyimpang

TEMPO.CO, Bandung - Tim riset dari Kelompok Keahlian Hidrografi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung (ITB), meneliti titik dasar dan garis pantai yang digunakan untuk menetapkan batas laut provinsi dan negara. Mereka menemukan 50 titik yang tidak sesuai dengan posisi yang seharusnya.

Menurut penelitinya, Eka Djunarsjah, penentuan batas laut berdasarkan garis pangkal yang merupakan hubungan antar titik dasar. Adapun titik dasar merupakan titik terluar pada pulau terluar. Titik dasar itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 141 tahun 2017, terbagi tiga, yaitu titik dasar pada garis pantai pasang tertinggi, surut terendah, dan rata-rata.

Eka mengatakan, titik dasar secara dua dimensi merupakan perpotongan dari kedudukan muka laut yang paling surut atau terendah dengan topografi pantai. Dengan begitu, klaim batas laut akan maksimum.

Dari hasil penelitian tim ITB pada 2019, ada 50 temuan titik itu yang mengalami penyimpangan. Masalah yang muncul yaitu terjadi perpotongan antara garis pangkal biasa dan daratan. “Artinya di situ ada titik terluar yang lain,” kata Eka, Senin 31 Januari 2022.

Selain itu, ada titik dasar yang terletak terlalu dalam di daratan dan sebaliknya, terlalu jauh dari daratan, “Ada lagi yang unik, ada garis pangkal yang tidak berimpit dengan titik dasarnya, ini ada kemungkinan kesalahan plotting koordinat,” ujarnya.

Tim ITB menggunakan data koordinat geografis titik-titik dasar dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2002. Tim kemudian menemukan sejumlah masalah ketidaksesuaian itu berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan peta dan citra satelit. Kondisi itu dinilai dapat menyebabkan perubahan batas laut Indonesia.

Pada riset lanjutan 2020, tim yang juga melibatkan Miga Magenika Julian, Andika Permadi Putra, Candida Aulia de Silva Nusantara, Nafandra Syabana Lubis, Alfin Adi Baskoro, Nazri Rosian Alfandi, meneliti ke lokasi perpotongan yang signifikan antara daratan dan garis pangkal biasa di sepanjang muara Sungai Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.

Di lokasi itu tim menemukan fenomena sedimentasi yang membuat daratan bertambah. “Penambahannya dari 2016 hingga 2020 itu sejauh sembilan meter ke arah laut,” ujar Eka sambil menambahkan data berasal dari citra satelit dan dibandingkan tim dengan peta laut.

Zona maritim yang dipengaruhi oleh perubahan garis pantai di sekitar lokasi tersebut yang ditandai sebagai titik dasar 180 itu adalah Laut Teritorial, Zona Tambahan, Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berbatasan dengan Malaysia.

Sejumlah Kapal Perang TNI-AL membentuk formasi Perang dalam Latihan Puncak Armada Jaya di Wilayah Sangatta, Kalimantan Timur, yang berbatasan dengan negara tetangga Kamis 10 November 2011. TEMPO/Seto Wardhana

Laut Teritorial sejauh 12 mil dan Zona Tambahan 24 mil, misalnya, secara otomatis berubah secara penuh. Ini karena wilayah itu tidak langsung berbatasan dengan wilayah negara lain, atau disebut dengan unilateral boundaries dengan persyaratan jarak antara kedua negara di laut lebih dari 48 mil laut.

Sedangkan untuk Landas Kontinen dan ZEE, menurut Eka, perlu ada penyesuaian karena jarak antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka kurang dari 400 mil laut, atau disebut dengan bilateral boundaries. Batas Landas Kontinen sudah disepakati dengan Malaysia melalui Agreement between the Government of Malaysia and the Government of Indonesia on the delimitation of the continental shelves between the two countries, 27 October 1969, sedangkan batas ZEE belum disepakati.

Hasil studi tim ITB itu menyebut faktor dinamika pantai yang menyebabkan pergerakan arah horisontal dan vertikal. Pergerakan horisontal atau akresi, membuat pantai bergerak ke arah laut seperti temuan di muara Sungai Peusangan, Aceh, itu. “Sebaliknya ada pantai yang mundur akibat fenomena abrasi, pantainya terkikis atau erosi,” kata Eka menunjuk lokasi di pantai utara Jawa.

