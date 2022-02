Berapa Batas Aman Paparan Bisfenol-A Per Hari?

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan uji post-market air minum galon isi ulang dalam setahun terakhir. Hasilnya menunjukkan “kecenderungan yang mengkhawatirkan” potensi bahaya migrasi Bisfenol-A telah mencapai ambang batas berbahaya.

BPOM menemukan potensi bahaya migrasi Bisfenol-A pada sarana distribusi dan fasilitas produksi industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). “Pada uji post-market 2021-2022, dengan sampel yang diperoleh dari seluruh Indonesia, menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan,” kata Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Rita Endang, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Kendati begitu, dilansir dari pom.go.id, berdasarkan hasil pengawasan BPOM terhadap kemasan galon AMDK yang terbuat dari polikarbonat selama lima tahun terakhir,menunjukkan bahwa migrasi Bisfenol-A di bawah 0.01 bpj atau 10 mikrogram per kilogram. Artinya, masih dalam batas aman.

Untuk memastikan paparan Bisfenol-A pada tingkat aman, BPOM telah menetapkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa keamanan kemasan pangan termasuk batas maksimal migrasi Bisfenol-A maksimal 0,6 bpj atau 600 mikrogram per kilogram dari kemasan polikarbonat.

Karena data paparan Bisfenol-A terlalu rendah untuk menimbulkan bahaya kesehatan, Kajian Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) menyatakan belum ada risiko bahaya kesehatan terkait Bisfenol-A. Penelitian tentang paparan Bisfenol-A yang dimuat dalam Elsevier pada 2017 menunjukkan kisaran 0,008-0,065 mikrogram per kilogram berat badan per hari belum terdapat risiko bahaya kesehatan terkait paparan Bisfenol-A.

Beberapa penelitian internasional juga menunjukkan penggunaan kemasan polikarbonat, termasuk galon isi ulang secara berulang, tidak meningkatkan migrasi Bisfenol-A. Adapun batas aman paparan Bisfenol-A pada konsumen, menurut EFSA, adalah 4 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Contoh seseorang dengan berat badan 60 kg masih dalam batas aman jika mengonsumsi Bisfenol-A 240 mikrogram per hari.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

