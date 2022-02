Mau Kuliah di Jepang? Cek Beasiswa Ajinomoto, Tunjangan Bulanan Rp 23 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Ajinomoto Indonesia melalui Ajinomoto Foundation membuka pendaftaran beasiswa S2 di Jepang. Pendaftaran beasiswa dibuka hingga 25 Maret 2022. Pendanaan beasiswa ini bersifat penuh yang meliputi biaya ujian, pendaftaran, biaya kuliah penuh, dan tiket pesawat ekonomi dari Indonesia ke Jepang.

Beasiswa ini juga dibuka untuk mahasiswa periset di sekolah pascasarjana. Mahasiswa periset akan mendapat uang saku 150 ribu yen per bulan atau kurang lebih Rp 19 juta per bulan dengan durasi studi 1 tahun. Sementara itu, mahasiswa S2 akan mendapat uang saku 180 ribu yen atau kurang lebih Rp 23 juta per bulan dengan durasi studi 2 tahun.

Kalian yang ingin mendaftar hanya bisa memilih di tujuh universitas Jepang yang telah bekerja sama dengan Ajinomoto. Pelamar dengan latar belakang di bidang ilmu nutrisi dan pangan lebih diutamakan di kampus-kampus tersebut. Bagi kalian yang mau melanjutkan sekolah ke negeri sakura ini berikut cara dan syarat mendaftar beasiswa Ajinomoto 2023:

Cakupan Beasiswa

- Tunjangan bulanan sebesar 150.000 Yen (± Rp 19 juta) per bulan bagi mahasiswa yang mengambil program riset maksimum 1 tahun.

- Tunjangan 180.000 Yen (± Rp 23 juta) per bulan untuk mahasiswa yang mengambil program kuliah master maksimum 2 tahun.

- Tanggungan biaya kuliah penuh termasuk untuk biaya pendaftaran dan ujian.

- Tiket PP kelas ekonomi Indonesia - Jepang.

Daftar Kampus Beasiswa Ajinomoto

- University of Tokyo

- Kyoto University

- Nagoya University

- Tokyo Institute of Technology

- Ochonomizu University

- Waseda University

- Kagawa Nutrition University

Syarat Pendaftaran Beasiswa Ajinomoto

- Warga negara Indonesia.

- Lulus hingga pendidikan tinggi dalam 16 tahun dengan pencapaian akademik baik, serta menerima rekomendasi dari rektor atau pembimbing akademik, atau memenuhi kualifikasi kampus tujuan.

- IPK minimal 3.5 di kampus terakhir.

- Pelamar dengan latar belakang di bidang ilmu nutrisi dan pangan diutamakan.

- Usia di bawah 35 tahun pada 1 April 2022.

- Diterima di kampus tujuan untuk masuk kuliah per April 2023 atau Oktober 2023.

- Mampu berbahasa Jepang untuk kuliah dan riset sebagai mahasiswa S2.

- Mengirim berkas pendaftaran dan menjalani prosedur seleksi oleh PT Ajinomoto Indonesia.

- Sehat fisik dan mental, serta memiliki motivasi kuat untuk belajar.

- Tidak menerima beasiswa lain.

Dokumen Pendaftaran

- Transkrip akademik atau salinannya yang sudah dilegalisir dari kampus sebelumnya.

- Formulir pendaftaran dan program studi.

- Surat rekomendasi dari pembimbing akademik.

- Surat pernyataan.

- Salinan sertifikat kecakapan bahasa Jepang seperti JPLT, EJU, dan tes lain yang disediakan institusi pelatihan bahasa Jepang, TOEFL, dan GRE jika dibutuhkan kampus tujuan.

Batas waktu pengiriman dokumen pendaftaran beasiswa tercetak atau hard copy pada 25 Maret 2022. Dokumen dikirimkan ke Ajinomoto Visitor Center (Up Melani/Rinjani) Jalan Harapan Raya, Blok JJ No. 1 Sirnabaya, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361. Informasi lengkap tentang beasiswa Ajinomoto 2023 bisa cek tautan ini https://www.ajinomoto.co.id/id/beasiswa.

