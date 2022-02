Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Samsung Galaxy S22 5G, Bibit Siklon Tropis 93S

Samsung Galaxy S22 5G dan Galaxy S22 Plus 5G (Samsung)

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Hari Ini dimulai dari topik tentang Samsung Electronics memperkenalkan beberapa produk terbaru mereka, di antaranya Samsung Galaxy S22 5G dan S22 Plus 5G pada Rabu, 9 Februari 2022, di Seoul, Korea Selatan.

Berita terpopuler selanjutnya tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) masih memantau keberadaan bibit siklon tropis 93S. Bibit siklon itu terlihat masih berada di Samudera Hindia selatan Banten yang yang menginduksi peningkatan kecepatan angin (low level jet) di sekitar sistem tersebut.

Selain itu, PT Ajinomoto Indonesia melalui Ajinomoto Foundation membuka pendaftaran beasiswa S2 di Jepang. Pendaftaran beasiswa dibuka hingga 25 Maret 2022. Pendanaan beasiswa ini bersifat penuh, yang meliputi biaya ujian, pendaftaran, biaya kuliah penuh, dan tiket pesawat ekonomi dari Indonesia ke Jepang.

Berikut tiga berita terpopuler di kanal Tekno.

1. Samsung Galaxy S22 5G dan S22 Plus 5G Dirilis, Ini Spesifikasi dan Harganya

Samsung Electronics memperkenalkan beberapa produk terbaru mereka, di antaranya Samsung Galaxy S22 5G dan S22 Plus 5G pada Rabu, 9 Februari 2022, di Seoul, Korea Selatan.

Dua perangkat flagship itu mengusung kekuatan akan kreativitas dan ekspresi diri. Galaxy S22 5G dan S22 Plus 5G mendatangkan kamera yang dinamis dengan kecerdasan pemrosesan gambar terdepan untuk membuat tiap momen menjadi epic. Terlihat, keunggulan yang dikedepankan adalah bagian foto dan video.

“Kamera smartphone terus bertransformasi mengikuti cara kita berkreasi, berbagi, dan berkomunikasi. Lewat foto dan video, kita dapat mengekspresikan diri dan terhubung dengan orang-orang yang kita sayang,” ucap TM Roh, President and Head of Samsung Electronics MX (Mobile eXperience) Business.

“Maka dari itu, kami fokus untuk mendesain perangkat S Series terbaru dengan kemampuan kamera inovatif yang mampu menguasai siang dan malam, didukung dengan performa mobile terbaik dari kami sampai saat ini,” tambahnya.

2. Bibit Siklon Tropis 93S Masih Membayangi, Picu Hujan Lebat dan Angin Kencang

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) masih memantau keberadaan bibit siklon tropis 93S. Bibit siklon itu terlihat masih berada di Samudera Hindia selatan Banten yang yang menginduksi peningkatan kecepatan angin (low level jet) di sekitar sistem tersebut.

Potensi sistem untuk menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori sedang yang bergerak ke arah selatan barat daya menjauhi wilayah Indonesia.

Pusat tekanan rendah terpantau di perairan barat Australia yang membentuk daerah pertemuan/perlambatan kecepatan angin (konvergensi) di Australia bagian barat. Sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Hindia barat daya Banten dan di Australia bagian utara yang membentuk daerah konvergensi yang terpantau memanjang di Samudra Hindia barat daya Banten dan dari Laut Timor hingga Laut Arafuru.

Daerah konvergensi juga terpantau memanjang dari perairan timur Semenanjung Malaysia hingga Riau, dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah, dari Laut Jawa bagian timur hingga Selat Makassar bagian selatan, dari Laut Flores hingga Laut Banda, dari Samudra Hindia selatan Jawa Tengah hingga NTT, dari Laut Sulawesi hingga Selat Makassar bagian utara, di Halmahera, di Papua, dan dari Laut Aru hingga Laut Arafuru selatan Papua.

3. Mau Kuliah di Jepang? Cek Beasiswa Ajinomoto, Tunjangan Bulanan Rp 23 Juta

PT Ajinomoto Indonesia melalui Ajinomoto Foundation membuka pendaftaran beasiswa S2 di Jepang. Pendaftaran beasiswa dibuka hingga 25 Maret 2022. Pendanaan beasiswa ini bersifat penuh yang meliputi biaya ujian, pendaftaran, biaya kuliah penuh, dan tiket pesawat ekonomi dari Indonesia ke Jepang.

Beasiswa ini juga dibuka untuk mahasiswa periset di sekolah pascasarjana. Mahasiswa periset akan mendapat uang saku 150 ribu yen per bulan atau kurang lebih Rp 19 juta per bulan dengan durasi studi 1 tahun. Sementara itu, mahasiswa S2 akan mendapat uang saku 180 ribu yen atau kurang lebih Rp 23 juta per bulan dengan durasi studi 2 tahun.

Kalian yang ingin mendaftar hanya bisa memilih di tujuh universitas Jepang yang telah bekerja sama dengan Ajinomoto. Pelamar dengan latar belakang di bidang ilmu nutrisi dan pangan lebih diutamakan di kampus-kampus tersebut. Simak Top 3 Tekno Berita Hari Ini lainnya di Tempo.co.

