Tiga Bulan Menjelang UTBK SBMPTN, Sudah Tahu Cara Daftar di LTMPT? Cek di Sini

TEMPO.CO, Jakarta - Registrasi pendaftaran akun Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri (LTMPT) untuk Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK SBMPTN) telah dibuka pada 14 Februari 2022.

Siswa yang ingin melanjutkan studi melalui jalur SBMPTN wajib melakukan registrasi akun di LTMPT. Registrasi akun LTMPT untuk UTBK SBMPTN ditutup pada 17 Maret mendatang. Untuk mengikuti UTBK SBMPTN yang akan diselenggarakan pada 17 Mei mendatang, siswa harus melakukan pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran. Untuk kelompok ujian sains dan teknologi (saintek) atau sosial dan humaniora (soshum) biaya pendaftaran sebesar Rp 200 ribu. Sedangkan untuk kelompok ujian campuran Rp 300 ribu.

Campuran adalah gabungan antara kelompok saintek dan soshum, contohnya seperti di SBMPTN nanti akan memilih pilihan pertama jurusan Kedokteran dan pilihan kedua jurusan Akuntansi. Dengan jurusan kedokteran masuk ke saintek dan jurusan akuntansi adalah soshum, maka wajib hukumnya untuk mengambil kelompok campuran.

UTBK 2022 dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2020, 2021, dan 2022 dari pendidikan menengah (SMA/MA/SMK dan sederajat), serta lulusan Paket C tahun 2020, 2021, dan 2022 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2022). Keikutsertaan dalam UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti SBMPTN.

Berikut jadwal, syarat, dan ketentuan mengikuti UTBK SBMPTN:

Jadwal

1. Registrasi Akun LTMPT : 14 Februari – 17 Maret 2022

2. Sosialisasi UTBK-SBMPTN : 01 Desember 2021 - 15 April 2022

3. Pendaftaran UTBK-SBMPTN : 23 Maret - 15 April 2022

4. Pelaksanaan UTBK Gelombang I : 17 - 23 Mei 2022

5. Pelaksanaan UTBK Gelombang II : 28 Mei - 03 Juni 2022

6. Pengumuman Hasil SBMPTN : 23 Juni 2022

7. Masa Unduh Sertifikat UTBK : 25 Juni - 31 Juli 2022

Ketentuan Umum

• Materi Tes: TPS, Bahasa Inggris, dan TKA.

• Metode Tes: Ujian Tulis Berbasis Komputer

• Kelompok Ujian: Saintek atau Soshum atau Campuran

• Kesempatan Tes: setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 (satu) kali

• Hasil Tes: Setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu

Persyaratan

1. Memiliki Akun LTMPT yang sudah permanen.

2. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

3. Siswa SMA/MA/SMK/sederajat calon lulusan tahun 2022 harus memiliki Surat Keterangan Siswa SMA/MA/SMK Kelas 12 atau peserta didik Paket C tahun 2022 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2022).

Catatan:

Surat Keterangan Siswa Kelas 12 disertai dengan:

• foto terbaru (berwarna)

• stempel/cap sekolah

• tanda tangan Kepala Sekolah

4. Siswa lulusan SMA/MA/SMK/sederajat tahun 2020 dan 2021 atau lulusan Paket C tahun 2020 dan 2021 harus memiliki ijazah dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2022). Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan.

5. Tidak lulus jalur SNMPTN pada tahun 2020, 2021, dan 2022.

6. Persyaratan Tes Peserta:

peserta yang akan memilih prodi Saintek maka mengikuti TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Saintek;

peserta yang akan memilih prodi Soshum, maka mengikuti TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Soshum; dan

peserta yang akan memilih prodi Campuran (Saintek dan Soshum), maka mengikuti TPS, Bahasa Inggris, TKA Saintek dan TKA Soshum.

7. Khusus Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi hanya dapat dipilih oleh siswa lulusan SMA/MA jurusan IPA saja.

8. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.

9. Bagi peserta yang memilih program studi bidang Seni dan Olahraga wajib mengunggah portofolio.

10. Bagi peserta tuna netra wajib mengunggah Surat Pernyataan Tuna Netra

11. Membayar biaya UTBK melalui bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI

Kelompok Ujian UTBK

Kelompok ujian pada UTBK dibagi menjadi 3 sebagai berikut.

1. Kelompok Ujian Sains dan Teknologi (Saintek) dengan materi ujian TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Saintek (Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi). Alokasi 195 menit.

2. Kelompok Ujian Sosial dan Humaniora (Soshum) dengan materi ujian TPS, Bahasa Inggris, dan TKA Soshum (Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi). Alokasi 195 menit.

3. Kelompok Ujian Campuran (Saintek dan Soshum) dengan materi ujian TPS, Bahasa Inggris, TKA Saintek, dan TKA Soshum. Alokasi 285 menit.

Tahapan Pendaftaran

Secara umum tahapan pendaftaran UTBK-SBMPTN sebagai berikut:

a. Registrasi Akun LTMPT

Wajib bagi semua calon pendaftar UTBK-SBMPTN menggunakan NISN, NPSN, dan Tanggal Lahir di laman https://portal.ltmpt.ac.id.

b. Login

menggunakan akun LTMPT di https://portal.ltmpt.ac.id

c. Memilih Menu Verifikasi dan Validasi Data

Mengisi biodata, unggah pas foto berwarna terbaru, dan verifikasi biodata

d. Memilih Menu Pendaftaran UTBK-SBMPTN

Melengkapi (1) biodata, (2) memilih program studi, (3) mengunggah portofolio, (4) memilih pusat UTBK PTN, dan (5) mendapatkan slip Pembayaran

e. Membayar di Bank

Pembayaran biaya dilakukan di bank Mitra (Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI) menggunakan slip pembayaran yang harus dilakukan paling lambat 1x24 jam.

f. Mencetak Kartu Peserta UTBK-SBMPTN

Login ke laman https://portal.ltmpt.ac.id memilih menu pendaftaran UTBK-SBMPTN untuk mencetak Kartu Peserta UTBK

g. Mengikuti UTBK

Sesuai informasi di Kartu Peserta UTBK-SBMPTN

