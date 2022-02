Top 3 Tekno Berita Kemarin: Penelitian UI soal Obat Kumur dan Nilai CT Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Kemarin, Rabu 16 Februari 2022, dipuncaki berita hasil penelitian di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia atau UI bahwa berkumur dengan iodin povidon dan hidrogen peroksida bisa menaikkan angka CT di hasil tes PCR. Larutan kumur yang dimaksud biasa ditemui pada obat kumur komersial.

Lalu, berita FDA yang menunda keputusan vaksinasi Covid-19 pada anak usia 0,5 tahun menjadi yang terpopuler kedua. Didalamnya juga termuat kabar Pemerintah Inggris yang masih terus menimbang apakah akan menyetujui perluasan penggunaan vaksin untuk segmen usia 5-11 tahun.

Berita terpopuler ketiga adalah Qualcomm yang memperkenalkan chipset smartphone 5G terbaru dan paling kuat miliknya saat ini, yakni Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform. Chipset ini memberikan pengalaman konektivitas, fotografi, AI, game, suara, dan keamanan yang belum pernah ada sebelumnya di smartphone.

Berikut Top 3 Tekno Berita Kemarin, Rabu 16 Februari 2022, selengkapnya,

1. Hasil Penelitian UI: Berkumur Turunkan Risiko Penyebaran Covid-19, CT Jadi Naik

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (UI)menyampaikan bahwa berkumur dengan Iodin povidon dan hidrogen peroksida pada rongga mulut dan tenggorokan belakang dapat menurunkan risiko penyebaran Covid-19.

"Berkumur pada rongga mulut dan tenggorokan belakang penting untuk menurunkan jumlah virus dan risiko penyebaran pada tahap-tahap awal infeksi," ujar Anggota Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi UI Andrianto Soeprapto dalam konferensi pers hasil penelitian "Pengaruh Berkumur Iodin Povidon dan Hidrogen Peroksida terhadap nilai CT RT-PCR SARS-COV-2" yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu, 15 Februari 2022.

Andrianto menambahkan berkumur menggunakan larutan Iodin povidon dan hidrogen peroksida itu dapat mengganggu membran lipid virus. Larutan dengan komposisi tersebut biasa ditemui pada obat kumur komersial yang mudah ditemukan di Indonesia.

2. Covid-19, Amerika Tunda Keputusan Vaksinasi Anak Usia 0,5-4,0 Tahun

Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) telah menunda keputusan apakah akan menyetujui vaksin virus corona Covid-19 dari Pfizer/BioNTech untuk anak-anak usia 0,5 sampai 4,0 tahun. Pada hari keputusan itu semestinya sudah diambil pada 11 Februari 2022, FDA menyatakan akan menunggu lebih banyak data lagi dari hasil uji klinis yang melibatkan anak-anak di rentang usia itu sebelum mengambil sebuah keputusan.

Sebelumnya, pada awal bulan ini, Pfizer dan BioNTech telah mengirim data regimen penggunaan dua dari tiga dosis rencana vaksin untuk anak usia 0,5 sampai 5,0 tahun ke FDA. Tapi, Paul Offit dari Komite Penasihat Vaksin dan Produk yang terkait Biologis FDA, mengatakan, "Masuk akal untuk menunggu data keselamatan dan efikasi seluruh dosis tersedia sebelum kami membuat sebuah keputusan tentang vaksin ini." Data untuk penggunaan tiga dosis dipproyeksi tersedia pada awal April.

Sementara itu, Pemerintah Inggris masih menimbang apakah akan menyetujui perluasan penggunaan vaksin untuk segmen usia 5-11 tahun seperti yang direkomendasikan Komite Bersama Vaksinasi dan Imunisasi lebih dari sepekan lalu. Jadwal pengambilan keputusan telah ditunda dari 11 Februari lalu ke awal pekan ini, tapi kemudian ditunda lagi dan kini diharapkan diumumkan pada 21 Februari mendatang.

3. Membedah Snapdragon 8 Gen 1, Chip Premium Teranyar Qualcomm

Pada November 2021, Qualcomm memperkenalkan chipset smartphone 5G terbaru dan paling kuat miliknya saat ini, yakni Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform. Dikabarkan, banyak perangkat android unggulan yang akan meluncur 2022 menggunakannya. Dimulai dari Samsung Galaxy S22 series yang sudah dirilis awal bulan ini.

“Snapdragon identik dengan pengalaman Android premium dan chipset Snapdragon 8 Gen 1 menetapkan standar untuk perangkat seluler unggulan generasi berikutnya," kata Alex Katouzian, Senior Vice President and General Manager of Mobile, Compute, and Infrastructure Qualcomm Technologies, Inc., Selasa 15 Februari 2022.

Menurut Alex, chipset ini memberikan pengalaman konektivitas, fotografi, AI, game, suara, dan keamanan yang belum pernah ada sebelumnya di smartphone. Dengan fabrikasi 4nm, CPU yang ada di dalam Snapdragon 8 Gen 1 menawarkan kinerja hingga 20 persen lebih baik dan efisiensi daya hingga 30 persen lebih tinggi dibandingkan seri sebelumnya.