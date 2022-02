Google: Orang Indonesia Ramai Cari Info Ponsel 5G dan Cara Bikin Konten

TEMPO.CO, Jakarta - Head of Ads Marketing Google Indonesia, Yolanda Sastra, mengatakan konsumen di Indonesia beradaptasi pada hybrid lifestyle dimana offline dan online sudah tak jelas lagi batas-batasnya. Dia menilainya berdasarkan data pencarian Google bidang teknologi menurut Google Trends (Agustus 2020-Agustus 2021), eConomy 2021 dan Google Destination Insights (November 2020-Oktober 2021).

“Masyarakat Indonesia menggunakan teknologi untuk improve gaya hidup hybrid, dan kebanyakan mereka sekarang ada di rumah,” Kata Yolanda dalam acara Year in Search 2021: Look back to move your business forward, Selasa 22 Februari 2022.

Efek harus berada di rumah selama pandemi membuat orang Indonesia jadi makin tahu cara meningkatkan kualitas tempat tinggalnya. Semakin banyak konsumen yang ingin memperbarui fungsi rumahnya dengan perangkat smart home. Pencarian di Google seputar smart lamp (lampu pintar) meningkat 22 persen, smart refrigerator meningkat 42 persen, smart assistant tumbuh 22 persen, dan perangkat elektronik rumah meningkat 58 persen.

Menurut Yolanda, keamanan online juga menjadi kekhawatiran yang bertambah besar, dengan kenaikan penelusuran kata kunci 'kebocoran data' sebesar 33 persen dan 'berita bohong' sebesar 52 persen. Selain itu, 63 persen orang Indonesia menonton konten online melalui TV, penelusuran terkait smart TV meningkat. Pencarian terlihat seputar smart TV 43 inci (naik 50 persen), alat smart TV (naik 39 persen), TV untuk game (naik 22 persen).

Juga terlihat peningkatan pencarian perangkat untuk kebutuhan pendidikan, seperti laptop untuk sekolah (+82 persen), tablet kuliah (+100 persen), dan monitor untuk sekolah (+57 persen). Sehubungan dengan seluler, pencarian HP atau ponsel 5G tumbuh 216 persen, chipset HP (+44 persen), HP NFC (+33 persen), ponsel lipat juga tumbuh hampir 80 persen.

Sehubungan dengan laptop, pencarian berupa laptop stand meningkat 44 persen, webcam laptop juga meningkat 50 persen, split screen monitor juga tumbuh 83 persen, chromebook tumbuh 73 persen, webcam laptop juga meningkat 50 persen.

Yang juga dicatat Yolanda, minat penelusuran YouTube untuk cara-cara membuat konten juga meningkat 90 persen. Diduga karena semakin banyak orang Indonesia yang mulai mencoba menjadi kreator konten.

Seiring dengan kasus Covid-19 yang masih terus melonjak-lonjak, minat penelusuran untuk air purifier dan hepa filter meningkat, masing-masing, 63 dan 73 persen.

