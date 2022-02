Layanan Internet Satelit Starlink SpaceX Aktif di Ukraina, Apa Itu Starlink?

TEMPO.CO, Jakarta - SpaceX telah menyiapkan layanan internet satelit Starlink untuk wilayah Ukraina. Hal itu disampaikan CEO SpaceX Elon Musk menanggapi permintaan Wakil Perdana Menteri Ukraina Mykhailo Fedorov melalui Twitter 26 Februari 2022.

Layanan internet di Ukraina mengalami gangguan signifikan di ibu kota Kyiv dan di sebagian besar negara karena operasi militer Rusia dan pertempuran berikutnya, kelompok pemantau Netblocks melaporkan pada Kamis, 24 Februari 2022.

Layanan Starlink SpaceX menawarkan akses broadband berkecepatan tinggi melalui konstelasi besar satelit di orbit rendah Bumi dan dirancang untuk akhirnya menyediakan cakupan di mana saja di Bumi, dengan fokus pada daerah terpencil atau daerah yang kurang terlayani.

Pengguna Starlink mengakses layanan internet berbasis ruang angkasa menggunakan parabola yang ditempatkan di/dekat lokasi di mana layanan dibutuhkan.

Berikut beberapa hal terkait Starlink, sebagaimana dikutip PC Mag.

Apa itu Starlink?

Secara teknis, ini adalah sistem internet satelit. Sistem internet satelit dari SpaceX ini mampu memberikan kecepatan internet 150Mbps secara teoritis ke semua tempat di planet ini. Pada musim gugur 2020, sistem mulai melayani pengguna pertamanya, banyak di antaranya berbasis di daerah terpencil atau pedesaan Amerika.

Bagaimana Cara Mendaftar Starlink?

Masuk ke Starlink.com. Situs akan mengambil alamat Anda, dan akan memberi tahu Anda jika layanan internet satelit tersedia di wilayah Anda. Jika tidak, perusahaan akan memberi tahu Anda perkiraan tanggal kedatangan Starlink.

Starlink saat ini melayani lebih dari 145.000 pengguna di seluruh dunia, tetapi "ratusan ribu" orang di seluruh AS telah mendaftar dengan harapan dapat mencobanya, menurut pengajuan SpaceX pada Februari 2021 yang dikirimkan ke FCC. Untuk memesan tempat, Anda dapat melakukan deposit US$ 99 yang dapat dikembalikan melalui fungsi pra-pemesanan situs web Starlink.

Harganya berapa?

Starlink saat ini berharga $99 per bulan. Anda juga harus membayar satu kali biaya US$ 499 untuk parabola Starlink dan router Wi-Fi, yang akan dikirimkan perusahaan ke rumah Anda. Itu tidak murah, tetapi pengguna di daerah pedesaan mengatakan bahwa layanan internet cepat Starlink membuat biayanya sepadan.

Perusahaan juga telah memperkenalkan layanan Premium Starlink, yang menawarkan kecepatan lebih cepat dan koneksi lebih stabil. Tapi biayanya US$ 500 per bulan, dan biaya US$ 2.500 untuk hidangan Premium Starlink yang tampaknya terutama memasarkan layanan ke bisnis.

Bagaimana Cara Kerja Starlink?

Teknologi internet satelit telah ada selama beberapa dekade. Ini melibatkan pengiriman data internet, bukan melalui kabel, tetapi melalui sinyal radio melalui ruang hampa udara. Stasiun bumi di planet ini menyiarkan sinyal ke satelit di orbit, yang kemudian dapat menyampaikan data kembali ke pengguna di Bumi. Salah satu penyedia utama yang ada adalah HughesNet, yang mengandalkan satelit 22.000 mil di atas planet ini.

Sistem SpaceX meningkatkan teknologi dalam dua cara penting. Pertama, perusahaan ingin menggunakan satelit orbit rendah Bumi yang mengelilingi planet hanya sekitar 300 mil di atas permukaan. Jarak yang diperpendek dapat secara drastis meningkatkan kecepatan internet sekaligus mengurangi latensi. Kedua, SpaceX ingin meluncurkan sebanyak 40.000 satelit di tahun-tahun mendatang untuk memberi daya pada sistem, memastikan jangkauan global tanpa putus layanan.

Seberapa cepat Starlink? Apakah konsisten?

Starlink saat ini memberikan 100Mbps hingga 200Mbps dalam kecepatan unduh dan sekitar 30Mbps dalam kecepatan unggah, menurut pengguna. Sementara itu, latensi datang sekitar 20 milidetik, yang setara dengan internet berbasis darat. Seiring waktu, SpaceX berencana meningkatkan kecepatan unduh hingga 300Mbps.

Peningkatan kecepatan akan terjadi ketika SpaceX meluncurkan lebih banyak satelit Starlink ke orbit, yang pada Februari 2022, berjumlah lebih dari 1.400 dalam operasi aktif. Tujuan jangka panjang perusahaan adalah untuk pada akhirnya mengoperasikan ribuan satelit, membuka jalan untuk kecepatan pengunduhan pada 1Gbps dan kemudian 10Gbps. Namun, layanan Starlink juga masih dalam proses. Pengguna mengatakan kecepatan dapat bervariasi, dan terkadang pemadaman singkat dapat terjadi.

Di mana Starlink Tersedia?

Sayangnya, tidak ada peta cakupan resmi. Tapi Ookla telah menerbitkan peta di mana pengguna Starlink berada di AS berdasarkan data Speedtest. Gambar menunjukkan sistem sudah melayani banyak pengguna di kantong kecil dan besar di seluruh negeri.

Komunitas Reddit untuk Starlink juga telah melacak peluncuran sistem, dengan mengumpulkan di mana pengguna menerima undangan untuk mencoba layanan tersebut. Data mereka menunjukkan Starlink telah berkembang ke wilayah tertentu di hampir semua negara bagian AS dan delapan provinsi di Kanada. Perusahaan juga telah membawa layanan ke luar negeri ke Amerika Selatan, Eropa, dan Australia.

Tinggal di kota, bisakah menggunakan Starlink?

Mungkin tidak. SpaceX telah berfokus untuk membawa Starlink ke daerah-daerah dengan internet lambat, terutama di daerah pedesaan dan terpencil di dunia. Jadi diperkirakan SpaceX memprioritaskan pengguna di lokasi tersebut terlebih dahulu. Ada juga sedikit alasan bagi Starlink untuk mencoba dan bersaing dengan penyedia layanan internet berbasis darat utama, yang dapat menawarkan paket internet berkecepatan tinggi dengan harga mendekati $50 per bulan.

Musk telah menunjukkan bahwa teknologi satelit akan berjuang untuk memasok bandwidth internet yang cukup untuk pengguna yang tinggal di lokasi padat penduduk. “Starlink sangat bagus untuk kepadatan populasi rendah hingga sedang. Tetapi satelit tidak bagus untuk perkotaan dengan kepadatan tinggi, ”katanya kepada Joe Rogan dalam wawancara Februari 2021. “Jadi, Anda sebenarnya lebih baik memiliki 5G untuk itu.”

PCMAG | SPACE

