Qualcomm Dorong Ekspansi Akses Nirkabel Tetap dengan Fitur Baru

TEMPO.CO, Barcelona - Qualcomm Technologies, Inc. mengumumkan fitur dan kemampuan baru yang ditingkatkan untuk platform akses nirkabel tetap (FWA) 5G generasi kedua dari Qualcomm, yang diumumkan pada Februari 2021.

“Pandemi Covid-19 menekankan perlunya konektivitas yang terjangkau dan andal, permintaan untuk 5G FWA meningkat secara drastis, dengan pasar yang tumbuh pada tingkat pertumbuhan per tahun (CAGR) hampir 88 persen,” ujar Durga Malladi, Senior Vice President and General Manager, 5G, Mobile Broadband and Infrastructure, Qualcomm Technologies, Inc, dalam keterangannya, Senin, 28 Februari 2022.

“5G, termasuk mmWave, adalah teknologi jarak jauh yang universal. Kami bangga dapat mendukung operator dan OEM di seluruh dunia untuk memecahkan tantangan kritis termasuk menutup kesenjangan digital dengan peluncuran jaringan 5G generasi berikutnya,” tambahnya.

Peningkatan itu dirancang untuk menyertakan dukungan untuk 5G mmWave standalone dan Sensing Suite Qualcomm 5G RF terbaru. Dua fitur utama ini akan membantu memperluas adopsi dan penerapan FWA.

Dukungan untuk 5G mmWave standalone adalah fitur transformatif yang akan menawarkan fleksibilitas kepada operator layanan dan akan memungkinkan operator memanfaatkan kemampuan mmWave yang melimpah untuk menyediakan kecepatan serat nirkabel gigabit dan layanan latensi rendah ke basis pelanggan mereka.

Penggunaan mmWave standalone secara signifikan menurunkan hambatan masuk dan mengurangi biaya penerapan greenfield 5G mmWave baru oleh operator dan penyedia layanan.

Sementara Qualcomm 5G RF Sensing Suite memungkinkan penerapan mmWave berkinerja tinggi di seluruh pengaturan dalam ruangan dan mendukung pengaktifan CPE yang telah terpasang.

Melalui radar FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) terintegrasi dalam modul antena Qualcomm QTM547, Qualcomm 5G RF Sensing Suite memungkinkan CPE untuk terus memantau lingkungan sekitar dan menyesuaikan daya pancar untuk mengoptimalkan jangkauan yang dapat digunakan dan penggunaan daya perangkat.

Qualcomm telah menjadi penyedia solusi FWA premium. Keberhasilan adopsi Qualcomm 5G Fixed Wireless Access Platform dan meningkatnya permintaan akan teknologi FWA disebabkan oleh efisiensi pemakaian dan efisiensi biaya dari proses pemasangan hingga penerapan.

Jaringan 5G FWA menghilangkan kebutuhan akan serat, berpotensi memberikan penghematan biaya yang sangat besar. Menurut laporan terbaru oleh GSMA Intelligence, dalam penerapan di pedesaan, penghematan dapat mencapai 55 persen di Eropa, 45 persen di Amerika Serikat, dan 65 persen di Amerika Latin. Dalam penerapan di sekitar kota besar, penghematan dapat berpotensi hingga 30 persen di Eropa dan Amerika Serikat dan 45 persen di Amerika Latin.

Hingga saat ini, terdapat lebih dari 40 OEM dengan lebih dari 125 desain FWA yang diumumkan atau sedang dikembangkan menggunakan Platform Fixed Wireless Access 5G dari Qualcomm.

